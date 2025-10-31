ARC Raiders : Correctif du 31 octobre, le patch notes

ARC Raiders : Patch 1.42.0 du 18 août, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 18 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.42.0.
ARC Raiders reste disponible depuis ce 30 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune sortie sur PS4 ou Xbox One n'est prévue.
Patch notes 31 octobre ARC Raiders
Correctifs
- Correction d'un problème où les effets d'Augmentation ne fonctionnaient pas.
- Correction du voix de proximité robotique.
- Correction d'un problème provoquant des crashs du jeu.
- Désactivation temporaire du suivi virtuel pour les traceurs de codex afin de garantir que tous les types d'objectifs se débloquent correctement.
- Correction d'un bug où l'effet d'Augmentation ne fonctionnait plus après avoir équipé un autre objet à usage rapide.
- Correction des chances de drop incorrectes pour certaines clés dans des circonstances spécifiques.
- Le VoIP de proximité affiche désormais toujours son interface lorsqu'un joueur parle.
- Correction de plusieurs erreurs graphiques en paramètres Épiques.
- Correction d'une fuite de mémoire causée par les images d'avatar Steam.
- Ajout d'un indicateur de progression de chargement pour la réparation de bouclier intégrée.
- Correction d'un bug empêchant les compétences de régénération de santé de fonctionner si elles étaient déclenchées en état DBNO (à terre).
- Correction d'un bug permettant aux joueurs de tomber sur les rails du métro près des zones d'extraction de la carte Buried City.
- Correction d'un bug empêchant les avatars Steam de s'afficher dans l'onglet social.
- Correction de plusieurs problèmes de géométrie sur la carte Blue Gate.
- Correction du matériau de certains sols intérieurs.
- Amélioration de l'éclairage dans certaines zones.
- Les images de la boutique conservent désormais la bonne échelle quel que soit le ratio d'écran.
- Correction d'un bug permettant d'accéder à l'écran des Épreuves via la personnalisation avant de l'avoir débloqué.
- La boutique ne remonte plus automatiquement en haut de la page après avoir utilisé l'option « Retour ».
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