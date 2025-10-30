De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour ARC Raiders. Nous vous partageons la réponse.

ARC Raiders sort-il sur PS4 et Xbox One ?











PC Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Embark Studios et édité par Nexon,est un jeu de tir et d'extraction multijoueur, qui était plutôt attendu par les amateurs du genre et qui est disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative :. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X du jeu, les équipes en charge du soft ont spécifié qu'est à destination de la dernière console de Sony, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans cette nouvelle aventure multijoueur, signée Embark Studios et Nexon, doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).En guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 30 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store). Précisons également que le titre ne figure pas dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass. Pour finir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur PC avec une petite réduction, mais aussi des offres sur diverses cartes PlayStation Store :