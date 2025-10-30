ARC Raiders sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2025 à 17h01
De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour ARC Raiders. Nous vous partageons la réponse.
ARC Raiders sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé par Embark Studios et édité par Nexon, ARC Raiders est un jeu de tir et d'extraction multijoueur, qui était plutôt attendu par les amateurs du genre et qui est disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si ARC Raiders débarque sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

ARC Raiders sort-il sur PS4 et Xbox One ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : ARC Raiders ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X du jeu, les équipes en charge du soft ont spécifié qu'ARC Raiders est à destination de la dernière console de Sony, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans cette nouvelle aventure multijoueur, signée Embark Studios et Nexon, doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).

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En guise de conclusion, rappelons qu'ARC Raiders, qui est sorti le 30 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store). Précisons également que le titre ne figure pas dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass. Pour finir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose ARC Raiders sur PC avec une petite réduction, mais aussi des offres sur diverses cartes PlayStation Store :
  • PC 
    • Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
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    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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nunuche (invité) Le 22/12/2025 à 08:07

Tout cet article de fou pour dire 'non', super 👍