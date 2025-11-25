ARC Raiders : Comment obtenir plus de poches sécurisées ?

Les poches sécurisées peuvent être un véritable atout pour sécuriser davantage d'objets dans ARC Raiders. Nous vous donnons quelques astuces pour avoir des emplacements supplémentaires.
Dans ARC Raiders
, la poche sécurisée
est un espace d'inventaire crucial puisque c'est le seul compartiment qui protège votre butin en cas de mort en surface.
Tout ce qui se trouve dans votre sac à dos peut être perdu, mais ce que vous placez dans votre poche sécurisée est automatiquement conservé, même en cas de mort. Par défaut, vous ne disposez que d'un seul emplacement (sauf dans l'Arsenal Gratuit
). L'objectif est donc d'essayer d'en avoir davantage, pour sécuriser encore plus d'objets précieux que ce soit du loot rare, des objets/items de quêtes ou pour crafter.
Comment augmenter le nombre de poches sécurisées dans ARC Raiders ?
Contrairement à l'extension de la réserve, la poche sécurisée ne s'améliore pas depuis l'inventaire
. La meilleure méthode consiste à obtenir un module de meilleure qualité, c'est-à-dire le module de butin de niveau 2 (bleu) qui peut s'acheter directement auprès de Lance.
- Rendez-vous à la clinique de Speranza.
- Parlez au marchand Lance.
- Recherchez le module de butin de niveau 2.
Notez que son prix est de 6 000 pièces et qu'il faut être au moins au niveau 7 pour l'acheter. Sachez que ce module offre :
- +1 emplacement supplémentaire de poche sécurisée (donc 2 au total).
- + de place dans votre sac à dos.
- 3 emplacements augmentés permettant de placer des objets de valeur (les babioles).
Fabriquer l'augmentation depuis votre atelier
Il est toutefois plus rentable de fabriquer ce module
, ce qui vous reviendra moins cher. Sachez qu'il faut fabriquer la station « établi à matériel » et la monter au niveau 2 pour pouvoir crafter ce module. Il vous faudra les éléments suivants :
- 3 aimants.
- 2 composants électriques.
Des items assez communs qu'il ne faudra donc pas jeter si vous souhaitez toujours partir avec ce type de module. Enfin, pour être complet sur le sujet, notons que la version supérieure, la violette, n'offre pas de poche sécurisée supplémentaire, mais des emplacements augmentés. Il n'est donc pas nécessaire de se concentrer sur celle-ci. En bref, il ne sera pas possible d'avoir trois emplacements sécurisés pour le moment dans ARC Raiders
, mais les choses pourraient évoluer à l'avenir.
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