Après la colère des joueurs, ARC Raiders revoit sa copie pour la prochaine Expédition



le 06 février 2026 à 15h06 Publié par Corentin Rimbert le 06 février 2026 à 15h06

Embark Studios a entendu la grogne des joueurs concernant la difficulté excessive de la première Expédition d'ARC Raiders. Le studio revoit sa copie en profondeur pour la seconde saison, avec une réduction drastique des coûts et des mécaniques de rattrapage bienvenues.