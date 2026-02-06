Après la colère des joueurs, ARC Raiders revoit sa copie pour la prochaine Expédition

Embark Studios a entendu la grogne des joueurs concernant la difficulté excessive de la première Expédition d'ARC Raiders. Le studio revoit sa copie en profondeur pour la seconde saison, avec une réduction drastique des coûts et des mécaniques de rattrapage bienvenues.
C'est un soulagement général pour la communauté d'ARC Raiders
. Si vous avez fait partie de ceux qui ont jeté l'éponge face aux exigences démesurées de la première Expédition, sachez que vos retours n'ont pas été vains. Le studio Embark a officiellement reconnu que la barre avait été placée trop haut
, transformant ce qui devait être un défi prestigieux en une corvée interminable.
Un grind divisé par deux pour sauver l'Expédition
Le constat était sans appel puisque pour obtenir les récompenses maximales lors de la première phase, il fallait amasser la somme colossale de cinq millions
(valeur de l'inventaire et somme des pièces). Un objectif jugé irréaliste par une grande partie des joueurs, qui estimaient que le jeu n'en valait pas la chandelle. Pour la seconde Expédition, dont le départ est fixé au 1er mars
, les développeurs ont décidé de réduire drastiquement la facture.
Désormais, le plafond pour obtenir les cinq points de compétence est fixé à trois millions de pièces
. Cela représente une économie substantielle de deux millions, ramenant le coût unitaire à 600 000 pièces par point de compétence
. Dans un billet de blog publié récemment, le studio s'est montré très clair sur ses intentions :
Pour commencer, nous voulons faire une annonce d'emblée : nous avons entendu vos commentaires sur la valeur de la planque requise pour les récompenses maximales, jugée trop élevée, et avons décidé d'abaisser cette exigence à trois millions de pièces.
Cette décision montre une volonté d'assouplir l'expérience utilisateur sans pour autant retirer tout challenge, mais surtout de ne plus punir les joueurs investis qui n'ont pas un temps de jeu illimité
.
Une seconde chance pour les retardataires
L'autre excellente nouvelle concerne ceux qui ont totalement manqué le coche la dernière fois. Embark introduit une mécanique de rattrapage particulièrement généreuse. Si vous n'avez pas validé vos points de compétence lors de la première Expédition, vous pourrez les acquérir durant celle-ci à un tarif préférentiel
.
Le coût pour ces points « oubliés » est fixé à seulement 300 000 pièces de valeur de planque par point. Concrètement, cela signifie qu'un nouveau joueur ou un joueur revenant pourrait sécuriser un total de 10 points de compétence (5 de la saison actuelle + 5 de la précédente) pour un total de 4,5 millions de pièces
. C'est moins que ce qui était demandé pour seulement 5 points lors de la première itération. Attention toutefois, le studio précise que cette offre ne sera pas nécessairement renouvelée indéfiniment
.
Quels gains pour les survivants ?
Outre les points de compétence, qui restent le nerf de la guerre pour l'évolution de votre personnage, cette seconde Expédition promet une escalade dans la qualité des récompenses. Les participants pourront débloquer de nouvelles variantes de couleurs pour la tenue Patchwork, des cosmétiques pour Coquillard et une amélioration de l'icône d'indicateur d'Expédition.
Sur le plan purement utilitaire, les avantages sont également revus à la hausse. L'amélioration de l'espace de stockage passera de 12 à 24 emplacements, un luxe indispensable, tandis que le boost d'XP passe à 10 %.
Si le départ est programmé le 1er mars, les joueurs pourront s'inscrire une semaine avant, dès le 25 février.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides comme les ressources pour l'Expédition
ou encore où trouver des batteries industrielles
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commentaires (4)
Le rattrapage des point de compétences gagné lors des expéditions précédents dois être payer plus cher que le coût de base sinon ça n'a aucun sens et ça donne plus envie d'attendre et de faire une expédition sur deux, étant donner que les point sont mois cher la saison précédente... Pour quoi les payer au prix fort ?!
Question sur les serveurs pve,assez de ces joueurs pvp qui s'amusent a tiré sur des joueurs pve en se fessant passé pour des joueurs pve.
Beaucoup n'aime pas le pvp , mais aime arcraiders.
Cela serait plus simple de augmenté le nombre de drones sur les map sur les serveurs pve pour pimenter les sorties
Bien-sûr les joueurs toxic pvp vont pleuré si il y a des serveurs pve mais la aussi il y aurait de l'argent a gagner
Il y a un erreur dans votre article, le rattrapage de point ne concerne pas les nouveaux joueurs mais uniquement ceux qui ont fait le 1er wipe et qui n'avaient pas les 5m.
Ça c'est une bonne nouvelle. J'y joue moins mais les 3m sont accessibles, c'est cool