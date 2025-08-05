Un film ou une série Apex Legends en bonne voie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 12h22
Depuis sa sortie en 2019, Apex Legends fait rêver les joueurs par son univers riche et ses personnages emblématiques. Alors que la communauté réclame depuis longtemps une adaptation animée ou filmée, EA confirme aujourd'hui être toujours intéressé par l'idée d'une série télévisée ou d'un film autour du jeu.
Un film ou une série Apex Legends en bonne voie
La présidente d'EA Entertainment, Laura Miele, a récemment évoqué la possibilité de voir l'univers d'Apex Legends être porté sur le petit ou le grand écran dans une interview accordée à Variety. Selon elle, la richesse du lore du battle royale rend l'univers particulièrement adapté à un format linéaire tel qu'une série ou un film.

Apex Legends, un lore captivant idéal pour une adaptation

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Apex Legends partage le même univers que la saga culte Titanfall, dont certains personnages iconiques tels qu'Ash ou Kuben Blisk proviennent directement. À chaque nouvelle saison, Respawn Entertainment dévoile des trailers animés présentant les modifications à venir et offrant des aperçus des histoires personnelles des légendes. Le studio avait également créé la série animée Histoire des Terres Sauvages, une web-série très appréciée centrée sur le passé individuel des personnages.

Miniature vidéo

Malheureusement, aucune nouvelle vidéo n'a été publiée depuis la saison 19 sortie en 2023. En parallèle, Respawn a également lancé en 2023 une mini-série animée intitulée Kill Code, en quatre épisodes centrés sur Revenant et Loba. Depuis novembre 2023, aucune autre initiative similaire n'a été mise en ligne, malgré l'attente forte des fans. Et tout cela pourrait, un jour, découler sur un film ou une série.
Les joueurs n'ont pas encore accès à toute l'histoire et aux origines complètes. Ces personnages, ces légendes, possèdent un univers et un passé extrêmement riches, pouvant réellement prendre vie à travers des médias linéaires et des partenariats adaptés. Nous sommes très motivés à le faire, tout en respectant pleinement l'esprit de la franchise.

Laura Miele, président d'EA Entertainment.

Un projet encore en suspens, mais très attendu par les joueurs

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Si EA se montre enthousiaste à l'idée d'adapter Apex Legends à l'écran, aucune annonce officielle n'a pour le moment été faite. Le départ récent du responsable de l'animation Moy Parra de chez Respawn pourrait en partie expliquer l'absence actuelle de nouveaux projets animés. Toutefois, EA surveille probablement attentivement les réactions et performances liées à une autre adaptation majeure actuellement en cours : celle du film basé sur Les Sims.

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Ce dernier projet, produit en collaboration avec Amazon MGM Studios et la société LuckyChap Entertainment de Margot Robbie, est encore en début de production mais pourrait servir de test grandeur nature pour la viabilité d'autres adaptations de licences EA.

Il faudra donc attendre de voir si un film ou une série Apex Legends voit le jour, mais au vu des vidéos déjà sorties, et du lore du battle royale, incroyablement riche, nul doute qu'un tel projet puisse débarquer. Reste à savoir si EA et Respawn arriveront à faire survivre Apex Legends assez longtemps.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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