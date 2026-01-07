Les hoverboards débarquent sur Apex Legends dans une mise à jour massive qui dynamise le gameplay

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 07 janvier 2026 à 10h00
Electronic Arts lance l'année 2026 avec une mise à jour majeure pour son Battle Royale. L'événement Anéantissement hivernal transforme le gameplay sur Olympus avec l'ajout d'hoverboards et revoit en profondeur les capacités de trois Légendes populaires.
Les hoverboards débarquent sur Apex Legends dans une mise à jour massive qui dynamise le gameplay
Electronic Arts lance l'année 2026 sur les chapeaux de roues avec le déploiement de la mise à jour de mi-saison baptisée Amplification. Alors que la compétition fait rage, l'éditeur introduit l'événement Anéantissement hivernal, transformant radicalement l'approche tactique sur la carte Olympus grâce à des ajouts de gameplay verticaux et rapides.

C'est une véritable refonte de la mobilité qui attend les joueurs, accompagnée de mentions techniques surprenantes concernant les plateformes supportées.

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Une glisse mortelle sur Olympus

Ce n'est pas tous les jours que le déplacement des joueurs sur Apex Legends est à ce point modifié. Disponible jusqu'au 27 janvier, ce nouvel événement temporaire invite les Légendes à chausser des hoverboards inédits. L'objectif est clair : dynamiser les rotations et offrir de nouvelles opportunités de contournement. Les développeurs ont insisté sur la fluidité du mouvement, permettant de filer d'un abri à l'autre ou de longer les murs pour échapper à une situation critique. De plus, effectuer des figures aériennes n'est pas seulement esthétique, puisque cela octroie des récompenses EVO, incitant les joueurs à prendre des risques calculés.

Pour pimenter ces affrontements, le mode Joker fait son apparition avec des cartes aux effets dévastateurs. Parmi elles, la capacité « Gelure cérébrale » semble particulièrement redoutable puisqu'elle inflige des dégâts accrus aux tirs à la tête tout en ralentissant la cible. Le travail d'équipe n'est pas oublié avec le « Philtre d'amour », qui partage les soins consommés avec les alliés proches, renforçant la cohésion des escouades en plein combat.

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Un rééquilibrage massif des Légendes

Au-delà de l'événement festif, c'est bien l'équilibrage du jeu qui retient l'attention des compétiteurs. Respawn Entertainment a décidé de revoir la copie pour trois personnages clés : Octane, Crypto et Newcastle. Le premier, souvent plébiscité pour sa vitesse, devient encore plus résilient. Son célèbre tremplin gagne également en polyvalence avec l'ajout de doubles sauts et un meilleur contrôle aérien.

De son côté, Crypto voit l'efficacité de son drone grandement améliorée, notamment grâce à une vision élargie et un déploiement plus rapide, rendant le personnage beaucoup moins statique qu'auparavant.

Newcastle, enfin, s'impose comme un véritable mur infranchissable : son bouclier mobile se déplace plus vite et il peut désormais faire feu immédiatement après une réanimation, une modification qui pourrait changer l'issue de nombreux duels finaux.

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L'arrivée de la Nintendo Switch 2 et cosmétiques

Un détail technique crucial s'est glissé dans cette annonce : la mention explicite de la compatibilité avec la Nintendo Switch 2. Electronic Arts confirme ainsi le support de la prochaine console de Nintendo pour cette mise à jour, assurant une continuité pour la communauté sur tous les supports.

Côté récompenses, les joueurs pourront débloquer des skins légendaires sur le thème des sports d'hiver pour plusieurs personnages, dont Bloodhound et Mad Maggie, tandis qu'Horizon bénéficie d'un traitement de faveur avec le skin Prestige « Apex stellaire », l'envoyant explorer le vide spatial avec une esthétique cosmique soignée.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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