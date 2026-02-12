Les joueurs d'Apex Legends tirent la sonnette d'alarme sur l'état du classé

La Saison 28 d'Apex Legends, intitulée Fissure, vient d'arriver avec son lot de promesses mais surtout une vague de mécontentements. Les modifications apportées au système de classement, censées équilibrer les parties, provoquent une levée de boucliers chez les vétérans du Battle Royale.
Lancement difficile pour la nouvelle saison du célèbre Battle Royale de Respawn Entertainment. Alors que le studio espérait redynamiser Apex Legends
avec la Saison 28, les premiers retours de la communauté sont loin d'être élogieux
. Au cœur de la tempête, une refonte des mécaniques de déploiement en partie classée qui semble avoir brisé l'équilibre précaire du jeu, transformant l'expérience compétitive en source de frustration majeure pour de nombreux joueurs, alors que sur le papier, cette modification semblait pertinente.
Le retour controversé du largage unique
La principale pomme de discord réside dans la suppression des zones de drop et la réintroduction du système classique de saut avec un leader, depuis le vaisseau de déploiement. Si cette mécanique rappelle les débuts du jeu en 2019, elle pose aujourd'hui de sérieux problèmes de rythme. Selon les développeurs, ces ajustements visaient à offrir un départ plus juste et un gameplay plus équilibré
. Pourtant, la réalité du terrain semble raconter une tout autre histoire.
Sur les forums communautaires et notamment Reddit
, les joueurs décrivent une dégradation significative de la qualité des parties
. La concentration des équipes sur les mêmes points de chute entraîne une élimination prématurée d'une grande partie du lobby. Les survivants se retrouvent alors à errer sur une carte immense, cherchant désespérément des adversaires dans ce qui s'apparente désormais à une longue traversée du désert avant le cercle final.
Une communauté qui se sent incomprise
La frustration est d'autant plus palpable que les joueurs avaient le sentiment que le système précédent fonctionnait mieux pour éviter le chaos des premières minutes. Certains utilisateurs n'hésitent pas à partager leur désarroi face à cette régression stratégique :
Les Drop Zones étaient la solution parfaite pour éviter les combats inutiles et empêcher le jeu de devenir une chasse au trésor géante. Revenir en arrière donne l'impression que nos retours ne sont pas écoutés.
Face à cette situation, certains joueurs admettent adopter des comportements suicidaires, comme systématiquement atterrir dans la zone la plus peuplée, estimant que c'est la seule manière de participer à un combat équitable avant que la partie ne devienne ennuyeuse. Cette attitude, symptomatique d'un mal-être profond, menace l'intégrité même du mode compétitif. Un autre utilisateur demande déjà le retour des Drop Zones avec le Split saisonnier.Reste à savoir si Respawn choisira de maintenir son cap au risque de perdre ses fidèles, ou s'il fera machine arrière en réintroduisant l'ancien système
. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle saison prouve que le mode Classé d'Apex Legends est loin d'être un long fleuve tranquille, étant donné qu'il est très difficile de contenter tout le monde.
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