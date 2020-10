Apex Legends : Une Édition Champion arrive avec la saison 7

Détail de l'Édition Champion d'Apex Legends

9 Légendes débloquées (tous les personnages jusqu’à la saison 7) : Caustic, Mirage, Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart et la Légende de la saison 7

7 objets légendaires exclusifs : Skin "Reine épanouie" pour Wraith Skin "Faux chevalier" pour Revenant Skin "Esprit sain" pour Crypto Skin "Malédiction des Éveillés" pour le fusil triple Skin "Lanciers tueurs" pour le Flatline Skin "Mythe écorné" pour le Sentinel Charme d’arme "Empereur Nessy XIV"

1 000 pièces Apex

est en perpétuelle évolution et accueille, chaque semaine, de nouveaux joueurs, sans compter la prochaine arrivée du battle royale sur Steam et Nintendo Switch, qui devrait faire grossir la communauté. Pour donner plus de possibilités à ces joueurs, ou celles et ceux souhaitant débloquer des récompenses exclusives,, en même temps que la saison 7. Plutôt destinée aux novices, ou à celles et ceux qui n'ont pas beaucoup joué, de nombreux bonus seront à récupérer.Au programme, nous retrouverons, très brièvement teasée dans la vidéo ci-dessous, présentant cette édition. De ce fait, neuf légendes seront jouables, sans compter celles de bases qui sont accessibles gratuitement. Ce n'est cependant pas tout, puisqueSelon EA, le prix du pack équivaut à plus de 100 €.. Il semble que des versions physiques et numériques soient disponibles. La date de sortie n'a pas encore été communiquée, mais l', soit d'ici quelques semaines.