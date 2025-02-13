Apex Legends : Un joli et beau cadeau à (presque) tous les joueurs

Pour fêter l'arrivée de la saison 24 d'Apex Legends, tous les joueurs peuvent récupérer un beau cadeau, comprenant deux skins épiques et une Légende.
Electronic Arts et Respawn aiment faire plaisir à leur joueur, mais rares sont les très jolis cadeaux. Apex Legends
vient de fêter son sixième anniversaire, et a sorti sa 24e saison (oui, déjà). Si le contenu en tant que tel laisse à désirer, la communauté peut se réjouir : un joli cadeau les attend
.
Cette fois, il ne s'agit pas d'un cosmétique secondaire et peu intéressant. Nous retrouvons entre autres deux beaux skins épiques, et une Légende
.
Un personnage gratuit et d'autres cadeaux
Cette offre, nous la devons à EA et Respawn donc, mais aussi à Steam. La plateforme permet à tous les joueurs ayant un compte de récupérer gratuitement Ash
, la Légende introduite avec la saison 11 en fin d'année 2021. Si de nombreux joueurs l'ont déjà débloqué, les derniers arrivant d'Apex Legends ne l'ont pas encore forcément dans leur inventaire, ce qui permet d'ajouter une Légende gratuitement à son roster.
C'est également pour cela que le bundle permet aussi de récupérer deux skins épiques, comprenant :
- Un skin épique Ultraviolence pour Ash
- Un skin épique Révision pour le Wingman
Comment obtenir le bundle Ash gratuit ?
Pour récupérer ce bundle, c'est très simple. Rendez-vous sur Steam en tapant dans la barre de recherche « Apex Legends Ash »
ou cliquer ici
pour atterrir sur la page. Cliquez sur télécharger et ces items seront ajoutés à votre inventaire. Si vous êtes un joueur console, mais que vous avez un compte Steam avec la même adresse mail que votre compte sur lequel vous jouez à Apex Legends, vous devriez pouvoir en profiter également.
Notez que l'Epic Games Store proposera aussi ce bundle à partir du 13 février en fin de journée. Rappelons que vous pouvez découvrir toutes les nouveautés de la saison Prise de pouvoir ici, dans le patch notes
.
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