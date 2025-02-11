Apex Legends : Saison 24 Prise de pouvoir, le patch notes

Retrouvez le patch notes de la saison 24 d'Apex Legends, Prise de pouvoir, et tous les détails de la mise à jour, déployée ce mardi 11 février sur toutes les plateformes.

Patch notes saison 24 APERÇU Quoi de mieux pour donner le coup d'envoi de la septième année d'Apex Legends que de mettre le feu aux poudres ? Deux poids lourds qui sont restés un peu trop longtemps dans l'ombre se retrouvent sur le devant de la scène avec des mises à jour dignes des Prédateurs Apex, tandis que des aptitudes revues et corrigées améliorent le reste de la classe Assaut. Avec des optimisations à tous les niveaux, aucune arme ne constituera un mauvais choix. Le nouveau gameplay méta s'annonce par ailleurs passionnant, la saison dernière - axée sur le soutien - laissant place à une saison tournée vers l'agressivité à l'occasion de l'anniversaire du jeu. Si l'on ajoute à cela d'importantes mises à jour pour les armures et les casques, un meilleur accès aux armes grâce aux arsenaux, et la réduction de l'encombrement visuel, éliminer ses cibles n'aura jamais été aussi rapide et gratifiant !



C'est une version inédite des Terres Sauvages qui s'offre à vous... alors préparez-vous à combattre !



OPTIMISATIONS DE LÉGENDE

Cette saison, deux Légendes d'assaut restées récemment un peu trop discrètes sont prêtes à exploser au grand jour : Ash et Ballistic.



ASH Le piège à arc et le relais phasique d'Ash bénéficient cette saison d'un certain nombre d'améliorations, les rendant ainsi plus efficaces et plus fiables. Grâce à ces améliorations, Ash peut immobiliser ses cibles plus fréquemment avec son piège. Sa capacité ultime gagne en portée et en vitesse, et la détection des points de terminaison a été améliorée pour rendre la visée plus efficace et moins sujette aux erreurs accidentelles.



La grande nouveauté concerne sa nouvelle capacité passive : Prédation implacable. Ash dispose ainsi d'une propulsion omnidirectionnelle à courte portée qui lui permet de foncer sur une cible piégée ou de fuir rapidement un affrontement en combat rapproché. Grâce à ces changements, Ash est en passe de devenir le Prédateur Apex qu'elle a toujours été censée être.



BALLISTIC Ballistic voit certaines de ses améliorations de prédilection, à savoir la charge supplémentaire et l'harmonisation de bandoulière, intégrées à son kit de base, ce qui lui confère davantage d'utilité et de polyvalence dès le début du jeu. Une nouvelle amélioration de niveau 3 lui permet de doubler ses charges de Sifflement, augmentant ainsi considérablement son utilité et son potentiel de contrôle des foules.



Tempête, sa capacité ultime, lui octroie également un bonus de vitesse, ce qui rend les attaques de Ballistic et de son équipe particulièrement redoutables. Et l'artillerie lourde, dans tout ça ? Dans sa bandoulière, Ballistic peut désormais transporter des armes de caisse, dotées de munitions infinies lorsque Tempête est active. Dans Prise de pouvoir, Ballistic va peut-être enfin renouer avec son glorieux passé !



APTITUDES DE CLASSE ASSAUT Les Légendes d'assaut sont des arsenaux ambulants. Elles sont forgées au combat et toujours prêtes à en découdre. Leurs capacités leur confèrent une incroyable utilité au combat qui permet de perturber leurs ennemis, de menacer leurs positions ou de leur fournir des ouvertures stratégiques pour frapper l'ennemi. Ces Légendes sont dotées d'aptitudes qui leur permettent d'utiliser leurs armes sans faire preuve de parcimonie, mais aussi de bénéficier d'une grande puissance explosive et de profiter idéalement de l'un des moments-clés de tout combat : le bris de bouclier. Réserve de combat Chaque stock contient davantage de munitions. Vous disposez de deux nouveaux emplacements réservés aux grenades dans votre inventaire. Vous conservez l'accès aux caisses de butin rouges agrandies.

Rechargement secondaire : vos armes secondaires se rechargent automatiquement après 2 s.

vos armes secondaires se rechargent automatiquement après 2 s. Bataille acharnée : briser le bouclier d'un ennemi vous confère un boost de vitesse, un rechargement accéléré et met en évidence l'ennemi visé pendant 4 s. OPTIMISATIONS DES ARMES, CASQUES ET ARMURES Au fil des années, les Jeux Apex ont évolué de bien des façons pour offrir aux Légendes davantage d'autonomie et d'options pour combattre, survivre et exprimer leur talent. Parallèlement à cette évolution, les dégâts de référence de nos armes sont restés stables, mais sont devenus obsolètes. Nous tenons à nous assurer que les combats restent en flux tendu et que les armes sont mortelles afin d'offrir des options de gameplay passionnantes.



Le Battle Royale est une question de stratégie et de timing. Ces aspects sont la clé du succès, mais la stratégie disparaît si les combats prennent trop de temps et que vous avez affaire à votre 3e, 4e ou même 5e groupe d'ennemis. Cette dernière série de changements est conçue pour vous permettre de rester aux commandes en vous fournissant les outils nécessaires pour résoudre les conflits plus rapidement, et en vous permettant de savoir si une tierce partie arrive et non quand elle arrive.



Outre les améliorations apportées aux armes, nous nous sommes penchés sur l'aspect défensif du butin en procédant à une importante rationalisation. Les casques de faible niveau (blanc, bleu et violet) ont été supprimés et remplacés par des casques rares de grande valeur offrant des avantages en jeu significatifs. En ce qui concerne l'armure, les Légendes ne passeront plus au niveau rouge (125 boucliers) en atteignant le niveau 4, mais seront plafonnées au niveau 3 (100 boucliers). Cependant, les boucliers rouges seront toujours disponibles sous la forme du nouveau casque d'amélioration d'armure mythique.



FLASH DES ARMES À FEU L'encombrement visuel dans les fusillades n'est pas un sujet que nous prenons à la légère. Pour tenter d'y remédier, nous avons réduit les effets et les particules que vous voyez lorsque vous tirez avec votre arme. Nous pensons que cette mise à jour permettra d'améliorer la clarté visuelle des combats tout en préservant l'impact et la fantaisie des tirs. Tous les flashs de canon des armes en vue à la première personne ont été mis à jour. Profitez de 95 % de nuisances visuelles en moins sur la ligne de mire (étincelles, fumée, lueurs, etc.). Nuisances / éléments visuels maintenus sous la ligne de mire. Réduction de la taille des flashs de canon. Optimisation du nombre de particules. Nettoyage des nuisances liées aux éjections de douilles. Nettoyage des éléments persistants (fumée, étincelles, etc.). Atténuation de la lumière pour éviter le scintillement sur les armes et les modèles d'environnement.

NOTES DE PATCH MISES À JOUR DE L'ÉQUILIBRAGE Pack de soutien La R-99 revient au sol (détails sur l'équilibrage ci-dessous)

Le Peacekeeper intègre les packs de soutien (détails de l'équilibrage ci-dessous) Rotation des armes d'or Alternateur, R-99, Wingman, Répéteur 30-30, mitrailleuse Rampage ÉVO Le niveau maximal pouvant être atteint en gagnant de l'ÉVO est désormais le niveau 3 (armure violette) L'armure rouge ne peut plus être obtenue grâce au gain de niveau

Il faut désormais 1 700 points d'ÉVO pour atteindre le niveau 3 (au lieu de 1 350) Note des développeurs : l'armure rouge permettait une plus grande disparité de niveau de santé en milieu et en fin de partie, ce qui pouvait inciter certains joueurs à signer un maximum de dégâts dans les zones périphériques et à éviter le combat pour collecter des ressources. En diminuant l'armure totale disponible pour ces actions et les niveaux requis pour l'obtenir, vous pouvez désormais vous préparer plus facilement pour la fin de partie et vous concentrer sur ce qui compte le plus : le combat.



Armes accélérées Les assistances avec une arme accélérée n'octroient plus 30 % de charge d'ultime en plus dans les modes de la Mixtape MISES À JOUR DU GAMEPLAY NOUVEAUX ! Arsenaux Ces stations offrent aux joueurs un accès facile et déterministe aux armes et aux munitions de leur choix. Stations réparties sur tous les points d'intérêt de chaque carte avec un emplacement fixe

Type de munitions aléatoire à chaque partie

Équipées d'un terminal d'amélioration pour une arme correspondant au type de munitions de chaque arsenal L'amélioration octroie un accessoire amélioré et fournit une optique s'il en manque une

Soins Il faut désormais 2,5 s pour recharger les cellules (au lieu de 3 s)

Les seringues se rechargent désormais en 4 s (au lieu de 5 s)

Il est désormais possible d'accumuler jusqu'à 6 cellules et seringues Les joueurs commencent désormais avec 4 cellules et 4 seringues (au lieu de 2 de chaque)

Le taux d'apparition des batteries et des kits de soins a été légèrement augmenté Note des développeurs : les joueurs devront sans doute continuer à consommer des médicaments dès qu'ils le pourront avec un niveau de santé maximal réduit, un casque d'or universel et une tonne d'améliorations pour les armes. Nous avons décidé de réduire certains de ces avantages pour faciliter les soins à tous les niveaux.



Casques Le blanc, le bleu et le violet ont été retirés du butin

Les joueurs ne commencent plus avec un casque blanc Note des développeurs : la recherche et l'équipement de casques ont toujours été sans grand intérêt, à la fois en ce qui concerne l'impact du port d'un casque et les dégâts potentiels, un peu flous. La suppression de la réduction des dégâts pour les tirs à la tête rend les dégâts plus cohérents, plus compréhensibles et plus faciles à déterminer.



Casque d'or Transformé en casque d'amélioration pour armure d'or

Offre une meilleure aptitude de soins mineurs qui double la production de cellules et de seringues

Définit l'armure du joueur à 100, quel que soit son niveau

Le gain de niveau est toujours requis pour débloquer les améliorations de Légende, mais le casque n'affecte plus l'armure lorsqu'il est équipé

Aucune réduction des dégâts pour les tirs à la tête

Probabilité d'apparaître dans les caisses en or après la réinitialisation des caisses NOUVEAU : casque d'amélioration pour armure mythique Introduction du niveau rouge

Définit l'armure du joueur à 125, quel que soit son niveau.

Le gain de niveau est toujours requis pour débloquer les améliorations de Légende, mais le casque n'affecte plus l'armure lorsque cet objet est équipé

Les casques rouges n'offrent aucune réduction des dégâts pour les tirs à la tête

Apparaît dans les caisses mythiques et les packs de soutien en fin de partie Note des développeurs : les nouveaux casques d'or et rouges sont conçus pour récupérer une partie de la puissance passive des Légendes et l'ajouter au butin, afin de créer de nouveaux objets à trouver et pour lesquels se battre. Ils donneront également lieu à des options de gameplay dynamiques permettant aux joueurs d'élaborer des stratégies pour choisir les équipiers qui porteront ces nouveaux objets puissants.





État de KO Augmentation significative de la vitesse de déplacement en état de KO avec ou sans bouclier de KO Nom des points d'intérêt au largage Il est désormais possible de voir le nom et le niveau de butin de chaque point d'intérêt indiqués au-dessus du point d'intérêt lors du premier largage

Inclut également des informations sur l'arsenal pour vous aider à choisir votre butin MUNITIONS ET ACCESSOIRES Accessoires hop-up : les munitions Hammerpoint ont été retirées du butin

les munitions Hammerpoint ont été retirées du butin Chargeurs d'or : le temps de rechargement lorsqu'une arme a été rengainée a été réduit à 2 s (au lieu de 5 s)

le temps de rechargement lorsqu'une arme a été rengainée a été réduit à 2 s (au lieu de 5 s) Optiques : 1 optique holographique a été retirée du butin

optique holographique a été retirée du butin Réplicateur : réduction de la quantité de munitions à 1 stock par arme (au lieu de 2) ARMES Fusil d'assaut Fusil Havoc [pack de soutien] Dégâts accrus à 21 (au lieu de 18)

Dégâts des tirs à la tête : 27

Dégâts des tirs laser accrus à 70 (au lieu de 53)

Dégâts des tirs laser à la tête : 105 Fusil d'assaut Hemlok Dégâts accrus à 20 (au lieu de 19)

Dégâts des tirs à la tête : 26 Fusil d'assaut Némésis Dégâts augmentés à 17 (au lieu de 16)

Dégâts des tirs à la tête : 22 Carabine R-301 Dégâts accrus à 14 (au lieu de 13)

Dégâts des tirs à la tête : 18 VK-47 Flatline Dégâts accrus à 19 (au lieu de 18)

Dégâts des tirs à la tête : 25 Mitrailleuse Mitrailleuse Devotion Dégâts accrus de 15 à 16.

Dégâts des tirs à la tête : 20 EMG L-STAR Dégâts accrus à 20 (au lieu de 18)

Dégâts des tirs à la tête : 25 M600 Spitfire Dégâts accrus à 21 (au lieu de 19)

Dégâts des tirs à la tête : 26 Mitrailleuse Rampage Dégâts accrus à 30 (au lieu de 26)

Dégâts des tirs à la tête : 38

Réduction progressive du taux de déclin de l'état dynamisé ARME LONGUE PORTÉE Répéteur 30-30 Dégâts sans charge accrus à 43 (au lieu de 39)

Dégâts des tirs à la tête sans charge : 69

Dégâts à pleine charge accrus à 58 (au lieu de 53)

Dégâts des tirs à la tête à pleine charge : 93

Légère augmentation de la taille des projectiles à longue portée Arc composite Bocek [pack de soutien] Dégâts accrus à 75 (au lieu de 70)

Dégâts des tirs à la tête : 120

Légère réduction de la cadence de tir

Suppression de la capacité passive Tempo d'élite

Dégâts par plomb des pointes à dispersion accrus à 13 (au lieu de 12) G7 Scout Dégâts accrus à 35 (au lieu de 33)

Dégâts des tirs à la tête : 56

Légère réduction de la cadence de tir

Légère augmentation de la taille des projectiles à longue portée Fusil triple Dégâts par balle accrus à 22 (au lieu de 21)

Dégâts des tirs à la tête : 105 (toutes les balles)

Légère augmentation de la taille des projectiles à longue portée Note des développeurs : les armes à longue portée se situent entre l'arsenal à moyenne portée et les fusils de précision, mais elles sont souvent surclassées par l'une de leurs voisines. Les ajustements apportés cette saison devraient leur permettre d'être plus constantes à distance, d'améliorer leurs performances lors du suivi des ennemis et de rester sur la cible tout en réussissant des tirs à la tête, le tout sans entraver le potentiel de jeu de nos fusils de précision.



PISTOLET P2020 Dégâts accrus à 24 (au lieu de 21)

Dégâts des tirs à la tête : 30 RE-45 Auto Dégâts accrus à 14 (au lieu de 13)

Dégâts des tirs à la tête : 18 Wingman Dégâts accrus à 48 (au lieu de 45)

Dégâts des tirs à la tête : 72

Réduction de la taille du chargeur de base à 5 (au lieu de 6) Ajout d'un chargeur - Blanc : 6, bleu : 7, violet/or : 8

Mitraillette Alternator Dégâts accrus à 18 (au lieu de 16)

Dégâts des tirs à la tête : 22 Mitraillette C.A.R. Dégâts accrus à 14 (au lieu de 13)

Dégâts des tirs à la tête : 17

Ajout d'un accessoire de canon pour le viseur laser ADP Prowler Dégâts accrus de 15 à 16.

Dégâts des tirs à la tête : 19 Mitraillette R-99 [butin au sol] Dégâts accrus à 13 (au lieu de 14)

Dégâts des tirs à la tête : 16

Suppression de la diminution des dégâts

Vitesse de déplacement latéral du viseur normalisée par rapport à celle des autres mitraillettes

N'élimine plus la pénalité de déplacement une fois équipée

Recul accru Mitraillette Volt Dégâts accrus de 15 à 16.

Dégâts des tirs à la tête : 19 FUSIL À POMPE EVA-8 Auto Dégâts par plomb accrus à 8 (au lieu de 7)

N'inflige plus de dégâts accrus pour les tirs à la tête Fusil à pompe Mastiff Dégâts par plomb accrus à 16 (au lieu de 14)

N'inflige plus de dégâts accrus pour les tirs à la tête Mozambique Dégâts par plomb accrus à 16 (au lieu de 15)

Dégâts des tirs à la tête : 60 (tous les plombs) Peacekeeper [pack de soutien] Dégâts par plomb accrus à 12 (au lieu de 9)

Dégâts des tirs à la tête : 135 (tous les plombs)

Augmentation considérable de la vitesse du choke

Le modèle de dispersion concentré par le choke est nettement plus resserré

Les plombs transpercent l'ennemi en lui infligeant 50 % de dégâts après le premier coup Note des développeurs : les fusils à pompe reçoivent une augmentation des dégâts de base, mais perdent leur capacité à infliger des dégâts accrus pour les tirs à la tête. Ils infligent déjà des dégâts considérables en rafale, mais ces tirs à la tête entraînent des pics de dégâts difficiles à prendre en compte. Cette modification crée une palette de dégâts plus claire qui encourage les joueurs à envoyer autant de plombs que possible (au lieu de viser la tête et d'en rater la moitié). Hybride entre le fusil à pompe et le pistolet, le Mozambique conservera ses dégâts de tirs à la tête, et la version en pack de soutien du Peacekeeper lui permettra également de lorgner sur le territoire des fusils à pompe.



FUSIL DE PRÉCISION Fusil à charge Dégâts de base inchangés

Dégâts des tirs à la tête (distance min.) : 135

Dégâts des tirs à la tête (distance max.) : 198

Dégâts des tirs à la tête en mode auto (distance min.) : 101

Dégâts des tirs à la tête en mode auto (distance max.) : 149

Dégâts aux membres réduits à 70 % (au lieu de 90 %) Kraber .50 Dégâts accrus à 150 (au lieu de 140)

Dégâts des tirs à la tête : 210 Longbow-DMR Dégâts de base inchangés

Dégâts des tirs à la tête : 108

Dégâts aux membres réduits à 70 % (au lieu de 80 %) Sentinel Dégâts de base inchangés

Dégâts des tirs à la tête : 126

Dégâts aux membres réduits à 70 % (au lieu de 90 %)

Suppression de la capacité passive Tempo d'élite Note des développeurs : nous avons ajusté les dégâts des tirs à la tête de nos fusils de précision afin de leur donner plus d'impact, plutôt que d'augmenter les dégâts de base de leurs tirs au corps. Notre but est de mettre l'accent sur leur rôle en tant qu'armes de précision, récompensant un gameplay basé sur la patience et l'habileté. Pour insister là-dessus, nous avons également réduit la quantité de dégâts qu'ils infligent aux membres. Ces armes bénéficient grandement des tirs bien placés et nous ne voulons pas que cela change.



LÉGENDES Aptitudes de classe Assaut Aptitudes inédites : Réserve de combat, Rechargement secondaire et Bataille acharnée (détails ci-dessus)

Retrait des aptitudes Transport de munitions supplémentaires et Accès aux caisses d'armement (désormais intégrées à Réserve de combat) Aptitudes de classe Soutien Retrait d'Expertise en soins : les Légendes de soutien ne regagnent plus le double de santé grâce aux petits objets de soin et ne bénéficient plus d'une vitesse de déplacement optimisée quand elles se soignent Note des développeurs : la classe Soutien était particulièrement forte la saison dernière. Les déplacements plus rapides et les soins doublés grâce aux petits objets de soin donnaient à ces Légendes un potentiel de réinitialisation rapide au combat qui en faisait des guerriers efficaces, mais qui n'avaient pas fondamentalement l'esprit d'équipe. Même si nous avons adoré cet aspect pendant la saison mettant l'accent sur le soutien, nous avons eu le sentiment que leur identité se forgeait davantage dans leur expertise de la réanimation. Ce changement leur permettra de se concentrer sur cette spécialisation axée sur l'équipe plutôt que dans leur résistance hors norme.



Ash Prédation implacable Suppression de la possibilité de scanner les caisses de frag pour révéler l'identité des bourreaux, mais les informations concernant la mise à mort seront toujours affichées sur la minicarte et sur la carte NOUVEAU : appuyez sur la touche de saut dans les airs pour réaliser une attaque propulsée

Piège à arc Le piège se plante à l'emplacement du projectile à l'impact plutôt qu'à l'emplacement du joueur touché Le piège est légèrement plus difficile à briser et n'est plus instantanément brisé par certaines capacités

Relais phasique Portée accrue à 100 m (au lieu de 76 m) Réduction du délai de déplacement Amélioration de la fiabilité du placement Suppression du délai de génération d'image lors de l'aperçu du placement L'effet visuel affiche désormais la portée maximale en mode placement

Améliorations : niveau 2 Machine à tuer : supprimée Une minute pour vivre : supprimée Piège vorace : passage au niveau 2 NOUVEAU : Double brèche : ajout d'une charge d'ultime supplémentaire

Améliorations : niveau 3 NOUVEAU : Fantôme dans la machine : ajout d'une charge de propulsion supplémentaire

Note des développeurs : le kit d'Ash aurait dû bénéficier de quelques améliorations pour qu'elle fasse partie des meilleurs Prédateurs Apex. La plupart des changements visent à améliorer l'efficacité de ses capacités. Le placement, la distance et la vitesse de sa capacité ultime ont été améliorés, et le point d'attache de son piège s'accroche à la pointe du projectile plutôt qu'à la cible en train de s'échapper. Plus important encore, Ash bénéficie d'une nouvelle capacité passive de mouvement, qui n'est pas sans rappeler la capacité de son Titan d'autrefois. Sa nouvelle propulsion est un outil de repositionnement ou de réduction de distance incroyablement efficace en plein combat, ce qui fait d'elle une ennemie redoutable lorsqu'elle se rapproche de sa proie ou qu'elle prend l'ascendant sur ses adversaires en duel. Nous nous attendons à voir un grand nombre de joueurs profiter des nombreuses améliorations d'Ash, qui devraient doubler ses capacités cette saison.



Ballistic Bandoulière Les améliorations se font désormais en fonction du niveau Peut désormais transporter des armes de caisse qui auront des munitions illimitées avec la capacité ultime

Sifflement La capacité tactique dispose désormais de 2 charges Temps de réaction en surchauffe accru à 1,2 s (au lieu de 1 s) Dégâts de balle Smart au sol accrus à 20 (au lieu de 10) Ces dégâts sont désormais équivalents aux dégâts directs

Tempête : l'escouade bénéficie d'un boost de vitesse lorsqu'elle est renforcée par sa capacité ultime

Améliorations : niveau 2 Tir de l'arme en bandoulière : supprimé (intégré dans le kit de base) NOUVEAU : Tuer le temps : augmente la durée de la capacité ultime de 15 s

Améliorations : niveau 3 Balles supplémentaires : double le nombre de charges tactiques (au lieu de +1) Temps calme : la surchauffe réduit désormais l'ennemi au silence pendant 6 s

Note des développeurs : Ballistic a fait l'objet de quelques mises à jour, mais n'a jamais vraiment trouvé sa place pour mener la charge. L'intégration des améliorations de la bandoulière et de balles supplémentaires dans son kit permet à un plus grand nombre de joueurs de profiter des mécaniques de jeu essentielles de cette Légende tout en augmentant la vitesse de sa capacité ultime, ce qui renforce son efficacité naturelle au combat et encourage son escouade à attaquer. Nous avons toujours hésité à laisser Ballistic transporter une arme de caisse dans sa bandoulière, mais cette saison, nous tentons un coup de poker en permettant à Ballistic de laisser éclater sa colère. L'augmentation du nombre de charges tactiques devrait également permettre aux joueurs d'utiliser plus librement la surchauffe dans leurs schémas de combat ou de contrôler le terrain s'ils optent également pour l'amélioration Balle durable, ce qui leur donnera plus de possibilités en jeu et d'options pour Ballistic.



Crypto IEM : détruit de nouveau le dôme protecteur de Gibraltar Loba La capacité ultime recommence à 50 % de charge Note des développeurs : nous avions imaginé cela comme un avantage à court terme pour aider Loba à briller au sein d'une escouade de soutien de premier plan. Cela a toutefois perturbé l'équilibre fragile du largage, ce qui a eu pour effet de transformer les "bons" comportements des joueurs qui atterrissaient près de leur escouade, pillaient et utilisaient leurs capacités en des comportements légèrement plus perturbateurs.



Mad Maggie Boule de démolition Détruit de nouveau le dôme protecteur de Gibraltar Détruira désormais le bouclier mobile de Newcastle

Note des développeurs : nous restituons ces capacités pour renforcer Maggie dans cette saison axée sur l'assaut... pour l'instant.



CARTES Parties publiques Canyon des Rois

Olympus

Lune brisée Jeu classé Canyon des Rois

Olympus

Zone d'orage Mixtape Du 11 février au 24 mars 2025 Match à mort en équipe : Dôme du tonnerre, Habitat, Ville cimetière, Résidences, Station ZEUS Contrôle : Siphon de lave, Baromètre, Laboratoires, Caustic, Dôme du tonnerre Course armée : Wattson, Résidences, Dôme du tonnerre, Fragment, Ville cimetière

MODES Prise de pouvoir : Pagaille mythique Royale (du 11 février au 3 mars 2025) Les nouveaux packs de soutien expérimentaux de Rampart incluent trois variantes de l'arme mythique R-301

Frelon (jaune) : augmente la vitesse de rechargement et de déplacement, confère une charge tactique en cas de bris de bouclier, et une charge ultime en cas de mise à terre

Verdoyant (vert) : rétablit la santé et les boucliers de votre escouade lorsque vous infligez des dégâts à des ennemis

Vermeil (rouge) : augmente les dégâts des coups critiques et déclenche une charge thermique sur les adversaires à terre Prise de pouvoir : Rédemption en Trios et Duos (du 25 février au 3 mars 2025) En collaboration avec la créatrice de contenu Ninjayla

Les jetons de réapparition sont un nouvel objet d'emplacement de survie de rareté Mythique uniquement disponible dans Prise de pouvoir. En cas d'élimination avec cet objet dans votre inventaire, vous réapparaîtrez immédiatement au cœur de l'action

Au début de la partie, tous les joueurs reçoivent un jeton de réapparition

Récupérez d'autres jetons de réapparition en éliminant d'autres joueurs, ou grâce aux packs de soutien et aux caisses de butin mythiques

Il n'y a pas de limite de réapparition ni de pénalité si vous réapparaissez plusieurs fois

Utilisables jusqu'au début de l'anneau final, tous les jetons de réapparition équipés seront ensuite convertis en XP d'armure évolutive

Ils ne restent que peu de temps au sol, alors ramassez-en un si vous en avez besoin !

Les balises de réapparition peuvent toujours être utilisées pour rétablir des joueurs qui n'ont pas de jeton de réapparition Prise de pouvoir : Armes de relique en Trios et Duos (du 4 au 10 mars 2025) En collaboration avec la créatrice de contenu Ninjayla

Les armes apparaissent entièrement équipées

Seules les armes au sol sont de niveau Or et Mythique

Vous pouvez ramasser des viseurs et en changer, mais tous les autres accessoires équipent directement l'arme

Les ravitaillements sont accrus à chaque manche, et incluent deux armes de niveau mythique La deuxième arme mythique remplace les caches évolutives Réduction de l'Évo pour le scan des packs de soutien

Standard en Trios et Duos Du 11 au 24 mars 2025 Mode à durée limitée : Trois chances - Légendes mystères (du 11 au 24 mars 2025) En collaboration avec le créateur de contenu Oraxe

Le mode Trois chances revient avec une variante

Légendes mystères Toutes les Légendes seront sélectionnées pour vous avant que vous n'embarquiez dans le vaisseau de transport À chaque réapparition, vous incarnerez une nouvelle Légende aléatoire Les escouades peuvent avoir des Légendes en double Dès que vous atteignez un nouveau niveau d'ÉVO, vous obtiendrez automatiquement toutes les améliorations associées, et votre niveau sera maintenu même lors de vos réapparitions

PARTIES CLASSÉES NOUVEAU ! Défis d'accès aux parties classées Une nouvelle série de défis a été introduite pour débloquer le jeu classé pour les nouveaux joueurs et les joueurs de retour qui n'ont pas encore atteint le niveau requis. Le niveau 20 au minimum est toujours requis pour accéder aux parties classées, ce qui se reflète dans les défis à relever

Les joueurs actuels ayant déjà atteint le niveau 20 conservent l'accès

Des restrictions de groupe s'appliquent : tous les membres doivent accomplir des défis pour accéder aux parties classées Note des développeurs : le système précédent, qui n'exigeait que le niveau 20, était très sujet aux abus de la part de bots tiers, et pouvait également être atteint par les joueurs qui préféraient la Mixtape ou les modes à durée limitée. Ce nouveau système permettra de s'assurer que tous les nouveaux joueurs qui rejoignent le mode classé ont fait le nécessaire dans les parties BR en mettant leurs compétences à rude épreuve pour mériter une place dans la compétition.



SYSTÈME NOUVEAU ! Didacticiel Bot Royale Des messages apparaîtront pour vous aider avec les Légendes, les armes, le butin et les scénarios de jeu

Si vous êtes à court de munitions ou de santé, vous recevrez également une notification pour vous signaler les objets à collecter

Cette option est activée par défaut pour les comptes en dessous du niveau 20, et désactivée une fois ce niveau atteint Cette option peut être activée / désactivée manuellement via le menu Système dans "Systèmes de didacticiels"

Système de Maîtrise des armes Simplification des épreuves Refonte de toutes les épreuves Suppression de la restriction de niveau d'arme pour les épreuves

Note des développeurs : le système actuel de Maîtrise des armes présentait certains problèmes, notamment des mécanismes de déclenchement trop complexes qui perturbaient la progression, des épreuves exigeant des niveaux élevés de compétence de la part des joueurs et un caractère aléatoire trop important pouvant ralentir ou bloquer la progression. Ces nouvelles épreuves éliminent ce caractère aléatoire inutile et remettent l'accent sur l'essence même de l'utilisation des armes, à savoir infliger des dégâts et éliminer des ennemis. Si vous avez déjà terminé des épreuves et obtenu des récompenses, celles-ci ne seront pas affectées. Si vos épreuves étaient partiellement terminées ou terminées à 90 %, pas de problème ! Votre progression sera convertie, vous n'aurez pas besoin de recommencer.



CORRECTIONS DE BUGS Résolution d'un problème permettant la fusion d'une caisse mythique avec une caisse en or

Résolution d'autres problèmes d'apparition sur le stand de tir : Effets visuels de charge thermique Balle de Maggie rebondissant sur des portes invisibles Leurres de Mirage coincés sur des portes invisibles

Correction d'un problème rare pouvant empêcher l'apparition des effets visuels de l'anneau et d'autres particules

Mixtape : passer d'un équipement à une arme Akimbo secondaire ne déclenchera plus la première animation de dégainage

: passer d'un équipement à une arme Akimbo secondaire ne déclenchera plus la première animation de dégainage Le PK ne se bloquera plus occasionnellement après avoir utilisé le choke

Il n'est plus possible de contourner les délais de réarmement du Sentinel et du PK en changeant d'accessoire

Les armes réactives ne perdent plus leur réactivité après un changement

Les animations de vos coéquipiers sont à nouveau exécutées lors de la sélection des Légendes

Le bouton "Voir les améliorations" dans le casier de Légende ne vous renverra plus à la liste d'amis LÉGENDES Alter / Ash / Wraith : Vision du Vide (surbrillance d'ennemi) ne s'applique plus aux portails ennemis

Vision du Vide (surbrillance d'ennemi) ne s'applique plus aux portails ennemis Alter : les améliorations Réinitialisation tactique+ et Vision du Vide reviennent au niveau correct

les améliorations Réinitialisation tactique+ et Vision du Vide reviennent au niveau correct Lifeline Il n'y aura plus de risque de crash en planant ou en utilisant le drone-médecin DOC Le vol plané ne diminue plus occasionnellement les performances Le grappin de Pathfinder peut à nouveau s'attacher au drone-médecin Halo

Mirage Correction d'un plantage qui pouvait se produire lors de l'utilisation de la capacité ultime de Mirage à proximité de canons gravitationnels Le drone-médecin de Lifeline se camoufle désormais correctement pour éviter de révéler Mirage (correctif précédent)

Newcastle : la capacité ultime n'est plus annulée par le piège d'Ash

la capacité ultime n'est plus annulée par le piège d'Ash Revenant Résolution d'un plantage rare pouvant se produire lors d'un saut Attaque fantôme exécute désormais l'effet audio du saut lorsque vous apercevez un Revenant

Wattson : correction de l'amélioration qui permettait de placer deux pylônes d'interception

: correction de l'amélioration qui permettait de placer deux pylônes d'interception Valkyrie : la capacité tactique fonctionne maintenant à l'intérieur du Halo-DOC et aux abords du dôme protecteur

: la capacité tactique fonctionne maintenant à l'intérieur du Halo-DOC et aux abords du dôme protecteur Vantage : il n'est plus possible de sprinter avec l'accélérant d'Ultime QUALITÉ DE VIE Correctif supplémentaire pour empêcher les tirs au jugé abusifs

Ajout d'informations sur le niveau de compte Informations sur la progression de votre niveau de compte et les récompenses accordées à chaque niveau ultérieur Accessible via le salon (en haut à gauche), affiche également la barre d'XP et la progression du niveau

Ajustements apportés à l'écran Détails de la partie Le gain d'XP, les défis et la progression du Passe ont été ajoutés au récapitulatif de fin de partie La section Détails d'escouade sélectionne désormais un petit ensemble de statistiques au lieu de toujours afficher les réanimations, les réapparitions et la durée de survie pour les Duos et Trios en mode non classé

Mixtape : désactivation du gain d'Ultime d'assistance avec les armes accélérées, ce qui permettait d'utiliser certaines capacités ultimes trop rapidement

Les skins réactifs affichent désormais leurs effets dans les menus du salon

Certains "rat spots" ont été retirés de toutes les cartes Bots IA : couverture et coup d'œil Les bots contrôlés par l'IA peuvent désormais utiliser la géométrie de l'environnement en tant que couverture

Ils peuvent également lancer un coup d'œil autour d'eux pour gagner en efficacité

Pléthore de corrections de bugs dans tous les aspects de l'expérience relative aux bots

Améliorations et réglages sur les bots de difficulté facile et normale (difficulté E1 - N3) Audio Ajout d'une option de sortie mono pour les joueurs malentendants L'audio mono combine les canaux sonores gauche et droit en un seul, ce qui permet aux joueurs malentendants d'entendre plus facilement tous les signaux audio. Cela leur permet de ne manquer aucun son important, quel que soit le positionnement de l'oreille ou des modules stéréo

Réduction du volume et de la distance audible des bruits de pas alliés

Réduction du volume de la chute libre alliée pour permettre l'élaboration de stratégies pendant le saut (volume inchangé pour les ennemis)

Augmentation de l'importance de l'attache / du détachement de la tyrolienne et des portes afin de s'assurer que les effets sonores sont entendus de manière plus cohérente

Réduction du volume sonore ambiant et des coéquipiers pendant la réanimation des ennemis

Réduction du volume des capacités tactique et ultime de Fuse

Réduction du volume des capacités tactique et ultime de Catalyst, ainsi que du volume et de la distance audible du renforcement pour vous et votre escouade (volume et distance inchangés pour les ennemis)

Réduction du volume des balises topographiques et des consoles d'anneau pour vous et vos coéquipiers (volume inchangé pour les ennemis) Note des développeurs : l'audio peut s'avérer crucial, que vous soyez l'escouade qui attaque ou celle qui est attaquée. Nous avons ajusté plusieurs signaux audio pour améliorer l'efficacité du combat, et nous avons d'autres initiatives en cours pour optimiser l'audio tout au long de la partie.



GRAPHISMES Amélioration des performances de rendu du CPU sur toutes les consoles DirectX 12 (version PC) Modification de la façon dont les écrans ultra-larges gèrent les résolutions 16:9 et 16:10 en mode plein écran. Ils auront désormais des pillarbox (bordures noires à gauche et à droite) et pas d'étirement. Ce comportement peut être désactivé avec l'argument de lancement +mat_wide_pillarbox 0, si l'étirement est souhaité.

Les performances de rendu du CPU ont été améliorées de 5 % à 10 % (en fonction de la situation) et certaines pertes d'images peuvent être réduites

Ajout d'un argument de lancement +mat_minimize_on_alt_tab 1 qui autorise un comportement similaire à celui de DirectX 11 où le fait de cliquer hors du jeu en plein écran entraîne la réduction de la fenêtre d'Apex Legends

Amélioration des performances de chargement après la compilation des shaders pour la première fois (performances jusqu'à 30 % plus rapides sur certains systèmes). Notez que les shaders doivent toujours être préchargés pour éviter que le jeu ne saccade.

Ajout d'une notification de lancement pour les joueurs ayant des GPU incompatibles, indiquant que DX11 ne sera plus pris en charge

Ce mardi 11 février 2025 marque le coup d'envoi de la nouvelle saison d', la 24 nommée Prise de pouvoir, marquant également le sixième anniversaire du battle royale. Celle-ci arrive avec peu de nouveautés en termes de contenu, mais les développeurs ont néanmoins apporté de nombreux ajustements ou améliorations.En outre, de nombreuses quelques changements de la méta sont de la partie pour cette