Apex Legends : Un événement de collection anniversaire pour les trois ans, avec des récompenses exclusives

Détail de l'événement de collection anniversaire pour les trois ans d'Apex Legends

vient de fêter son troisième anniversaire, en accueillant sa douzième saison, nommée Dissidence. En plus d'apporter une nouvelle Légende, avec Mad Maggie, les joueurs peuvent profiter d'un mode temporaire, Contrôle, lequel nous propose une expérience inédite au sein du battle royale. Mais étant donné qu'un anniversaire doit se fêter comme il se doit,EA et Respawn précisent que, pour cette fois, les choses sont légèrement différentes, notamment parce que des skins spéciaux sont introduits, les skins Prestiges. D'autres cosmétiques ont également été créés par la communauté.Dans un premier temps, nous aurons le droit à un suivi des récompenses incluant 12 objets cosmétiques créés par la communauté, et 24 disponibles temporairement. Le tout pourra être remporté durant l'événement.. Ces derniers sont donc disponibles en trois versions, et il est possible de les faire évoluer au niveau suivant en réalisant quelques défis, qui ne sont pas limités dans le temps.Des skins d'escouade sont également introduits, permettant d'avoir le même skin au sein de l'équipe. Ils sont, pour la plupart, inspirés de skins iconiques, tels que « Au top de la hype » de Crypto et « Cœur noir » de Caustic.Enfin, comme toujours, une boutique sera mise en place, durant toute la durée de l'événement, où des offres spéciales seront à retrouver.