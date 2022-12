Apex Legends Twitch Drops : Comment récupérer les skins et récompenses de fin d'année 2022 ?

Comment obtenir les Twitch Drops Apex Legends pour la fin de l'année ?

Accédez à ea.com/twitchlinking et connectez-vous ou créez votre compte. Assurez-vous de vous connecter au compte Twitch destiné à regarder des streams et obtenir des récompenses. Saisissez votre code de sécurité et cliquez sur Connexion. Si vous avez activé l'Application d’authentification, un code de sécurité sera envoyé sur votre téléphone.

Si vous ne l'avez pas activé, vous recevrez votre code par e-mail. Cliquez sur Oui, les associer pour associer vos comptes EA et Twitch. Vous recevrez une notification lorsque l'association aura réussi. Vérifiez vos Connexions dans vos paramètres Twitch. Vous devriez voir Electronic Arts sous Autres connexions.

Les récompenses du Twitch Drops d'Apex Legends

26 décembre 1 heure de visionnage pour obtenir → écran de chargement Noxlotl 2 heures de visionnage pour obtenir → charme d'arme Givré 3 heures de visionnage pour obtenir → skin Aura vengeresse pour Revenant

27 décembre 1 heure de visionnage pour obtenir → écran de chargement Kazama 2 heures de visionnage pour obtenir → holo-spray Que le meilleur gagne 3 heures de visionnage pour obtenir → skin Culte pour la Devotion

28 décembre 1 heure de visionnage pour obtenir → écran de chargement Zonotaida 2 heures de visionnage pour obtenir → charme d'arme Lance océanique 3 heures de visionnage pour obtenir → skin Protection cocasse pour Bangalore

29 décembre 1 heure de visionnage pour obtenir → écran de chargement Heiro 2 heures de visionnage pour obtenir → holo-spray Je suis magnifique 3 heures de visionnage pour obtenir → skin Glyphe tribal pour le RE-45

30 décembre 1 heure de visionnage pour obtenir → écran de chargement Iwamoto 2 heures de visionnage pour obtenir → charme d'arme Emballage 3 heures de visionnage pour obtenir → skin Singularité pour Bloodhound



Pour célébrer comme il se doit la fin de l'année 2022, EA et Respawn organisent un événement sur Twitch, dans le but d'obtenir des récompenses spéciales. Les joueurs pourront en effet, obtenir quelques cosmétiques, comprenant des tenues, gratuitement par le biais desSi vous ne savez pas, ou si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires à ce sujet, nous vous expliquons tout ci-dessous.La procédure à suivre pour pouvoir participer auxest assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre :En parlant des récompenses, voici ce qui pourra être gagné en regardant un streamer sur Twitch, ainsi que la façon de débloquer ladite récompense. Revenant, Bangalore et Bloodhound sont concernés par un skin.Si vous souhaitez parfaire votre collection de quelques skins supplémentaires, ce sera le moment où jamais.Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops . Une fois la récompense obtenue, elle sera intégrée à votre compte dans les heures qui suivent.