Apex Legends : Skull Town devrait faire son retour

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻| _

┻┳| •.•) What if we brought back

┳┻|⊂ノ Skull Town

┻┳| — Apex Legends (@PlayApex) June 21, 2021

Lors de l'arrivée de la saison 5 d'Apex Legends, en mai 2020, plusieurs changements majeurs ont été apportés à la carte Canyon des Rois, dont une refonte totale de la zone « Ville cimetière » plus connue par la communauté sous le nom de. Point très apprécié des joueurs, ces derniers aimeraient bien voir la zone faire son retour, ce qui, selon un tweet du compte du jeu, serait sur le point d'arriver.Sans crier gare, le compte Twitter d'Apex Legends a posté un meme, avec le message « Et si on ramenait Skull Town », ce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir la communauté. Cependant, nous ne savons pas encore de quelle manière la carte va faire son retour. Est-ce via une nouvelle refonte de Kings Canyon, ce qui est probable, ou directement via le mode Arène, avec la zone qui deviendrait une carte pour ce mode 3v3 qui est très populaire ?Selon Ryan Rigney, directeur de la communauté, nous le saurons très vite, puisqu'une communication au sujet de la prochaine mise à jour sera faite ce 24 juin avec la publication du patch notes.