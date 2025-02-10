Apex Legends saison 24 Prise de pouvoir : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir la saison 24 du battle royale, nommée Prise de pouvoir, ce 11 février 2025. Il faudra cependant patienter, étant donné que l'heure de sortie de la mise à jour est en fin de journée.
Depuis quelques jours et le début du teasing de la part de Respawn et Electronic Arts, les joueurs d'Apex Legends
n'attendent que ce mardi 11 février 2025 pour découvrir les nouveautés de la saison 24 du battle royale, laquelle est nommée Prise de pouvoir et marque les six ans du battle royale
. Et les développeurs ont cette fois prévu du lourd en termes de contenu, même si aucune nouvelle Légende n'est disponible. Le gameplay va fortement changer, pour le plus grand plaisir de tous. Mais avant tout ça, retrouvez l'heure de sortie de la saison 24 d'Apex Legends
.
À quelle heure sort la MàJ de la saison 24 Prise de pouvoir d'Apex Legends ?
De ce fait, de nombreux joueurs se demandent quand sera disponible cette fameuse mise à jour
, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes au battle royale. Mais pour ce qui est de l'heure de sortie, les développeurs n'ont pas partagé officiellement l'heure
. Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas, pour ne pas dire toujours, les mises à jour en début de soirée, entre 18h et 19h, heure française
. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de ce mardi 11 février, à 19h
, pour cette fois, si tout se passe bien. Les serveurs entrent en maintenance
à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.
Côté contenu, si vous n'avez pas suivi avec passion les révélations de Respawn de la saison Prise de pouvoir
, sachez que nous découvrirons plusieurs nouvelles choses comme :
- Les arsenaux, des stations d'armement visibles depuis le ciel offrant l'accès à toutes les armes d'un même type de munitions.
- Un événement où les créateurs de contenu seront mis à l'honneur.
- Refonte de la méta pour mettre en avant la classe assaut (deux nouvelles aptitudes) et un rééquilibrage de toutes les armes.
- Événement spécial anniversaire.
Les développeurs vont également revoir le matchmaking, intensifier sa lutte contre la triche et surtout tenter d'améliorer encore un peu plus le mode classé.
La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés et changements implantés. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres. Rendez-vous vers 19h, ce 11 février, pour découvrir la mise à jour de la saison 24 d'Apex Legends
.
Pour ce qui est du patch notes, vous pouvez le consulter directement à cette adresse
.
commentaires (3)
Saison 242 ! xd
Oups, je suis allé un peu vite en besogne !
Ok merci pour toute c'est information