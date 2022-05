Apex Legends saison 13 Sauvetage : À quelle heure sort la mise à jour ?

À quelle heure sort la MàJ de la saison Sauvetage d'Apex Legends ?

Depuis quelques semaines et le début du teasing de la part de Respawn et Electronic Arts, les joueurs d'Apex Legends n'attendent que ce mardi 10 mai pour découvrir les. Il faut dire qu'elles sont nombreuses, puisqu'en plus de la traditionnelle nouvelle légende, une nouvelle version de Zone d'orage fait son arrivée, avec des changements importants.De ce fait, de nombreux joueurs se demandent, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes. Mais pour ce qui est de. Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas,. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de. Les serveurs entrent en maintenance à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour, 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés implantées. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres.Concernant les nouveautés, nous retrouverons donc Newcastle en tant que nouvelle Légende, laquelle devrait être assez prisée des joueurs, notamment durant les premières semaines. Nous n'aurons, cette fois-ci, pas de nouvelle arme, mais le retour du mode temporaire, Contrôle, similaire à un mode capture de drapeau ou Domination en cours de saison. La carte Zone d'orage connaît également quelques changements, avec une nouvelle zone et des lieux PvE, dans lequel le butin sera important. Naturellement, nous aurons le droit à un nouveau Passe de combat, proposant une multitude de cosmétiques exclusifs.Nous vous communiquerons le patch notes de ladès lors que les développeurs l'auront communiqué, d'ici peu de temps.