Apex Legends revient sur son année 2021 en quelques statistiques

En cette fin d'année 2021, nombreux sont les studios à faire le point. Respawn et EA ont choisi de le faire en nous donnant quelques statistiques originales sur l'année écoulée. Par exemple,, ce qui peut paraître étonnant, puisqu'il ne s'agit pas de la meilleure arme. Cependant, sachant qu'elle a connu un buff en cours d'année, avec un chargeur passé de 4 à 6 balles, et qu'elle a été au cœur d'un événement spécial, il n'est pas étonnant de voir qu'elle soit assez présente.Pour le reste, Respawn précise que durant ces 12 mois, 16 milliards d'ultimes ont été utilisés (pas toujours de la bonne façon), 5,5 milliards de joueurs ont réussi à être réanimés alors que plus d'un milliard ont respawne. Enfin, 27 millions de Nessie ont été placés et 175 millions de « Merci » ont été dits.Malheureusement pour celles et ceux qui aimeraient avoir une indication sur le nombre de joueurs, aucun détail n'a été donné, mais nul doute que l'année 2021 fait partie des meilleures pour le battle royale, grâce à ses ajouts tels que le mode Arène et la nouvelle carte. L'année 2022 verraévoluer, encore et encore, bien que les développeurs ne nous aient pas encore dévoilé leurs plans.