Apex Legends : Respawn tease des changements pour Zone d'orage

It's probably just an equipment malfunction. pic.twitter.com/MdlAvX7qLC — Apex Legends (@PlayApex) April 6, 2022

À la fin de l'année 2021,, la quatrième carte du battle royale. Celle-ci devrait, avec la saison 13, revenir dans une version inédite. C'est en tout cas ce que laisse penser un teasing de Respawn, sur les réseaux sociaux.Le studio de développement a effectivement publié un tweet, lequel comporte, avec le message « C'est probablement juste un dysfonctionnement de l'équipement. »De ce fait,, ce qui aura, très probablement, des conséquences sur certaines parties de la carte. Cela n'est pas réellement étonnant,. Pour la saison 12 Dissidence, par exemple, c'est Olympus qui a fait son grand retour, avec de nouveaux points d'intérêts. Avant, Bord du Monde et Canyon des Rois avaient, elles aussi, connu plusieurs changements majeurs.Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir,. De ce fait, Respawn et Electronic Arts devraient débuter leur teasing à la fin du mois d'avril, en présentant la nouvelle Légende et quelques nouveautés. En attendant, nous rappelons qu'une fuite massive à récemment eu lieu au sujet du battle royale, avec, entre autres, une liste de neuf Légendes