Apex Legends : Respawn supprime déjà une nouveauté polémique de la saison 26

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2025 à 15h46
La vie d'un jeu live-service est faite de hauts et de bas, et Apex Legends en est une nouvelle fois l'illustration parfaite. Si certaines saisons marquent les esprits positivement, la Saison 26 pourrait rejoindre les mauvais souvenirs comme l'introduction controversée de Seer ou le lancement problématique de l'arc Bocek.
Apex Legends : Respawn supprime déjà une nouveauté polémique de la saison 26
Le lancement de la saison 26 d'Apex Legends est loin d'être un succès tranquille pour Respawn Entertainment. Alors que le studio a rapidement dû supprimer une nouvelle fonctionnalité fortement décriée par les joueurs, d'autres problèmes persistent, notamment avec Bangalore, désormais jugée trop puissante par la communauté. 

Les Distinctions, une fonctionnalité introduite puis retirée en catastrophe

distinctions-apex-legends
Parmi les nouveautés mineures ajoutées avec la Saison 26, les Accolades (ou Distinctions en français) sont passées relativement inaperçues… du moins jusqu'à ce que les joueurs se lancent dans leur première partie. Cette fonctionnalité, conçue comme des mini-succès à débloquer durant chaque match, s'est avérée particulièrement envahissante.
Chaque action mineure (comme glisser sur 5 mètres ou courir sur 10 mètres) générait des alertes sonores et visuelles incessantes, créant une expérience rapidement qualifiée d'insupportable par les joueurs. Face à la vague de critiques, Respawn a dû rapidement intervenir, supprimant les Distinctions seulement trois heures après leur arrivée dans le jeu.

Bangalore au cœur de la controverse

Mais ce rollback rapide n'a pas réglé tous les problèmes de cette nouvelle saison. En effet, les changements apportés à Bangalore sont devenus la principale préoccupation des joueurs. Sa capacité tactique, le lance-fumigènes, a été considérablement renforcée puisqu'elle est désormais capable d'électrifier ses fumigènes.

Chargement du sondage...

0 votant

Cette nouvelle capacité inflige d'importants dégâts aux équipements ennemis, neutralisant facilement les pièges de Caustic, les jump pads d'Octane ou encore l'intégralité du kit défensif de Wattson. Pour ne rien arranger, Bangalore dispose désormais de trois charges de fumigène avec un temps de recharge très réduit. Ce buff la rend actuellement incontournable, et beaucoup de joueurs jugent qu'elle déséquilibre fortement la méta.

Caustic puissant, mais éclipsé par Bangalore

apex-changement-legend
Les changements opérés sur Caustic sont eux aussi significatifs, le rendant particulièrement efficace en combat. Cependant, l'omniprésence et l'efficacité accrue de Bangalore rendent difficile d'exploiter pleinement les nouvelles capacités de Caustic. Tant que Respawn n'équilibrera pas davantage Bangalore, le potentiel de Caustic restera inexploité par les joueurs.

À lire également

Un film ou une série Apex Legends en bonne voie

Un film ou une série Apex Legends en bonne voie

Une intervention urgente de Respawn attendue

La communauté réclame désormais des ajustements rapides sur Bangalore afin de rééquilibrer le jeu et redonner de l'intérêt à une plus grande variété de légendes. Si Respawn ne corrige pas ce déséquilibre dans les jours à venir, Apex Legends risque d'être dominé par une seule légende pendant une bonne partie de la saison 26.

En attendant une intervention officielle, les joueurs devront trouver des stratégies alternatives pour contrer la suprématie actuelle de Bangalore, ou simplement s'armer de patience. Pour ce qui est des Distinctions, Respawn devrait les réintroduire assez vite, mais avec des changements.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le directeur artistique historique de Titanfall fait son grand retour chez Respawn
Apex Legends 07 août 2026

Le directeur artistique historique de Titanfall fait son grand retour chez Respawn

L'un des fondateurs historiques de Respawn Entertainment fait son grand retour. Ryan Lastimosa, directeur artistique visionnaire derrière le style unique de Titanfall, reprend les rênes de la franchise Apex Legends. Une excellente nouvelle pour les joueurs qui espèrent retrouver l'ambiance sombre et mécanique des premiers jours.
Apex Legends pourrait bouleverser son mode classé avec cette nouvelle mécanique
Apex Legends 06 août 2026

Apex Legends pourrait bouleverser son mode classé avec cette nouvelle mécanique

Depuis son lancement, Apex Legends a toujours été dominé par des métas bien précises. Pour casser cette monotonie, Respawn Entertainment envisagerait d'introduire un système de bannissement de personnages en partie classée, une mécanique bien connue qui pourrait totalement redéfinir la compétition.
Apex Legends tire sa révérence sur Switch
Apex Legends 04 août 2026

Apex Legends tire sa révérence sur Switch

Annoncée en début d'année, la sentence est désormais irrévocable. Respawn Entertainment débranche définitivement les serveurs d'Apex Legends sur la toute première Nintendo Switch. Une fin de service programmée qui pousse les joueurs à faire le grand saut vers sa grande sœur ou à changer de plateforme.

commentaire (0)