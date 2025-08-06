Apex Legends : Respawn supprime déjà une nouveauté polémique de la saison 26

La vie d'un jeu live-service est faite de hauts et de bas, et Apex Legends en est une nouvelle fois l'illustration parfaite. Si certaines saisons marquent les esprits positivement, la Saison 26 pourrait rejoindre les mauvais souvenirs comme l'introduction controversée de Seer ou le lancement problématique de l'arc Bocek.
Le lancement de la saison 26 d'Apex Legends
est loin d'être un succès tranquille pour Respawn Entertainment. Alors que le studio a rapidement dû supprimer une nouvelle fonctionnalité fortement décriée par les joueurs
, d'autres problèmes persistent, notamment avec Bangalore, désormais jugée trop puissante par la communauté.
Les Distinctions, une fonctionnalité introduite puis retirée en catastrophe
Parmi les nouveautés mineures ajoutées avec la Saison 26, les Accolades (ou Distinctions en français)
sont passées relativement inaperçues… du moins jusqu'à ce que les joueurs se lancent dans leur première partie. Cette fonctionnalité, conçue comme des mini-succès à débloquer durant chaque match, s'est avérée particulièrement envahissante.
Chaque action mineure (comme glisser sur 5 mètres ou courir sur 10 mètres) générait des alertes sonores et visuelles incessantes, créant une expérience rapidement qualifiée d'insupportable par les joueurs. Face à la vague de critiques, Respawn a dû rapidement intervenir, supprimant les Distinctions seulement trois heures après leur arrivée dans le jeu.
Bangalore au cœur de la controverse
Mais ce rollback rapide n'a pas réglé tous les problèmes de cette nouvelle saison. En effet, les changements apportés à Bangalore
sont devenus la principale préoccupation des joueurs. Sa capacité tactique, le lance-fumigènes, a été considérablement renforcée puisqu'elle est désormais capable d'électrifier ses fumigènes.
Cette nouvelle capacité inflige d'importants dégâts aux équipements ennemis, neutralisant facilement les pièges de Caustic, les jump pads d'Octane ou encore l'intégralité du kit défensif de Wattson. Pour ne rien arranger, Bangalore dispose désormais de trois charges de fumigène avec un temps de recharge très réduit
. Ce buff la rend actuellement incontournable, et beaucoup de joueurs jugent qu'elle déséquilibre fortement la méta.
Caustic puissant, mais éclipsé par Bangalore
Les changements opérés sur Caustic
sont eux aussi significatifs, le rendant particulièrement efficace en combat. Cependant, l'omniprésence et l'efficacité accrue de Bangalore rendent difficile d'exploiter pleinement les nouvelles capacités de Caustic. Tant que Respawn n'équilibrera pas davantage Bangalore, le potentiel de Caustic restera inexploité par les joueurs.
Une intervention urgente de Respawn attendue
La communauté réclame désormais des ajustements rapides sur Bangalore afin de rééquilibrer le jeu et redonner de l'intérêt à une plus grande variété de légendes. Si Respawn ne corrige pas ce déséquilibre dans les jours à venir, Apex Legends risque d'être dominé par une seule légende pendant une bonne partie de la saison 26
.
En attendant une intervention officielle, les joueurs devront trouver des stratégies alternatives pour contrer la suprématie actuelle de Bangalore, ou simplement s'armer de patience. Pour ce qui est des Distinctions, Respawn devrait les réintroduire assez vite, mais avec des changements.
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