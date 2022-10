Apex Legends : Respawn met environ 18 mois pour créer une carte, et évoque Lune brisée

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Avec la saison 15, les joueurs d'pourront profiter d'une carte inédite,. Celle-ci est unique, notamment parce que les combats en intérieur seront, normalement, bien plus nombreux, alors que les rotations s'effectueront, entre autres, par le biais des rails glissants, laissant par exemple les ballons de côté. Lors de la présentation de cette nouvelle saison, Respawn a répondu à quelques questions, notamment au sujet de la conception d'une nouvelle carte.Selon les développeurs,, comme l'explique Ed Agostini. Il faut par exemple, dans un premier temps, établir la taille de la carte, la verticalité, les différents points d'intérêt et comment intégrer certaines fonctionnalités. S'ensuit toute une phase de mise en place et de nombreux playtests.Ainsi,. Dans le cas de Lune brisée, qui arrive avec la saison 15, les développeurs n'ont pas donné plus de précisions,. Jeff Shaw, le level designer explique qu'ils sont retournés à quelque chose de plus basique, pour qu'il y ait moins de temps morts en milieu de partie, même si. Enfin, contrairement à ce que le trailer peut laisser penser, il y aura moins de verticalité dans celle-ci, puisque les hauteurs imposantes sont plutôt une fonctionnalité de Zone d'orage qui est « un peu trop grande ».En sachant cela, il est probable que, tout en scrutant les retours que va obtenir Lune brisée, afin de voir ce qui peut être fait, et ne peut pas être fait.