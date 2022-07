Apex Legends : Respawn dévoile la nouvelle Légende accidentellement

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Début août,, dont une nouvelle Légende. Celle-ci aurait, normalement, dû se révéler officiellement ce lundi 25 juillet dans la soirée, mais il semblerait que Respawn ait fait une petite erreur, en affichant un message en jeu un peu trop tôt.En effet, comme nous pouvons le voir sur Reddit, un pop-up s'affichait lorsque vous lanciez le jeu, vous indiquant qu'une nouvelle vidéo de la série Stories from the Outlands était disponible, nommée « Survive », tout en mettant en avant le visage de cette nouvelle Légende. Il s'agirait de Vantage, qui avait d'ailleurs leaké il y a quelques mois, dans la fuite massive qui avait touché Apex Legends . Une erreur qui a donc révélé trop vite la nouvelle Légende, alors que les développeurs venaient de commencer leur teasing sur les réseaux sociaux.Respawn a très vite rectifié le tir et le message n'est plus visible. Mais cela ne fait plus aucun doute :. D'ailleurs, cette nouvelle saison, appelée « Hunted » en anglais, arrivera comme prévu le 9 août. EA et Respawn communiqueront très vite les nouvelles de cette saison, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de sa sortie.