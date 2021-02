Apex Legends : Quand se termine la saison 8 ?

Quand se termine la saison 8 d'Apex Legends ?

Laa été lancée ce 2 février dans la soirée, sur toutes les plateformes, avec comme nouveautés Fuse, une légende explosive. Les joueurs ont également pu découvrir une nouvelle version de Canyon des Rois, une nouvelle arme et un chargeur doré qui recharge automatiquement l'arme lorsqu'elle est rangée. En bref, le contenu ajouté pour cette nouvelle saison va faire plaisir à la communauté, d'autant plus qu'elle pourra récupérer encore plus de récompenses grâce au nouveau Passe de combat. D'ailleurs, ce Passe de combat semble nous indiquer laLorsque nous nous retrouvons en jeu et que nous allons dans la section liée au Passe de combat, nous pouvons effectivement remarquer que celui-ci indique la date du. Cela sous-entend donc que la saison 9, qui sera probablement lancée dans la foulée, débarquera le mardi 4 mai. Une durée de saison de trois mois donc, ce qui est plus ou moins le cas à chaque fois.Vous aurez donc treize semaines pour engranger le maximum d'XP pour évoluer dans le Passe de combat et tenter d'atteidendre les 110 niveaux pour récolter autant de récompenses exclusives.Durant ces trois mois, EA et Respawn continueront d'apporter des nouveautés, notamment des événements temporaires, que ce soit pour célébrer les deux ans du battle royale ou mettre en avant des légendes spécifiques. Les développeurs ont également pour habitude de déployer une mise à jour assez conséquente en milieu de saison, pour équilibrer certains points (armes et légendes notamment). La version Nintendo Switch arrivera également lors de cette saison 8, puisque sa sortie est programmée pour le 9 mars 2021 Pour ce qui est de la saison 9, nous aurons les premières informations à la fin du mois d'avril.