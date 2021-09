Apex Legends : Quand se termine la saison 10 Émergence ?

Quand se termine la saison 10 d'Apex Legends ?

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La, nommée Émergence, a été lancée le 3 août 2021 et a vu débarquer, entre autres, Seer, en tant que nouvelle Légende, mais aussi une nouvelle arme, un mode Classé en Arène et une version revue de la carte Bord du monde. En bref, le contenu ajouté pour cette nouvelle saison a fait plaisir aux joueurs, qui peuvent, en outre, profiter d'un Passe de combat pour récupérer des items exclusifs. D'ailleurs, ce Passe de combat semble nous indiquer laLorsque nous nous retrouvons en jeu et que nous allons dans la section liée au Passe de combat, nous pouvons effectivement remarquer qu'un message indique la fin de saison. Grâce à un simple calcul, nous pouvons conclure que, ce qui coïncide parfaitement avec les habitudes d'Electronic Arts et Respawn, qui lancent les saisons tous les trois mois et, très souvent, les mardis.Vous aurez donc treize semaines (91 jours) pour engranger le maximum d'XP pour évoluer dans le Passe de combat et tenter d'atteindre les traditionnels 110 niveaux pour récolter autant de récompenses exclusives.Comme toujours, durant ces trois mois, des événements spéciaux ont lieu, avec également des récompenses exclusives à débloquer. Des mises à jour sont également déployées, souvent lors de la mi-saison, dans le but d'équilibrer les Légendes ou apporter quelques corrections.Pour ce qui est de la saison 11, nous aurons les premières informations à la fin du mois d'octobre, et en plus d'une nouvelle Légende, il ne serait pas étonnant de voir débarquer une nouvelle carte.