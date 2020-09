Apex Legends : Quand le cross-play sera-t-il disponible ?

Quand le cross-play arrivera dans Apex Legends ?

Voilà plusieurs mois que le cross-play a été annoncé dans Apex Legends , mais aucune date précise n'a été communiquée par les développeurs. Ces derniers ont simplement expliqué que celui-ci serait disponible durant l'automne 2020, tout comme la version Switch et Steam, sous réserve que les plans ne soient pas repoussés, notamment à cause du COVID-19.Malheureusement, Respawn et Electronic Arts sont restés silencieux au sujet d'une date de sortie depuis l'annonce, en juin dernier. Cependant, nombreuses sont les rumeurs à son sujet. Si les leaks avaient dans un premier temps affirmé qu', en parallèle d'un événement qui a lui aussi leak, force est de constater que rien ne s'est passé.Néanmoins, Shrugtal, un dataminer connu et reconnu dans le milieu,. Selon lui, la fonctionnalité tant attendue sera implantée peu de temps après le lancement de l'événement nommé Aftermarket. Les dernières rumeurs indiquent que celui-ci arrivera le 13 octobre dans Apex Legends. Si tel est le cas, nous devrions prochainement avoir quelques informations officielles, puisque les développeurs ont l'habitude de nous en dire plus en amont d'une sortie sur le jeu.Il faut bien évidemment prendre ces informations avec des pincettes, d'autant plus que la situation sanitaire actuelle oblige parfois les développeurs à revoir leurs plans. Dans tous les cas, cet article sera mis à jour dès lors que plus de détails seront partagés, afin de vous tenir informé de la meilleure des manières.