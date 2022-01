Apex Legends présente un peu plus la saison Dissidence, avec une bande-annonce de lancement

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Le 8 février prochain, quelques jours seulement après le troisième anniversaire du battle royale, la saison Dissidence donnera son coup d'envoi. Celle-ci apportera Mad Maggie, une nouvelle Légende badass et révolutionnaire, qui devrait très vite être appréciée de la communauté. Dans le but de mettre en avant une partie du contenu qui arrivera, étant donné que Respawn et Electronic Arts nous en révéleront davantage d'ici quelques jours,Dans celle-ci, nous pouvons apercevoir la rencontre entre Mad Maggie et les autres combattants des Jeux Apex, et certains ne sont pas particulièrement heureux, notamment son ancien ami, Fuse. L'autre information à retenir de cette bande-annonce est le fait que la carte Olympus, la troisième d', va connaître quelques changements (qui restent encore mystérieux). Néanmoins, nous pourrions retrouver la ville flottant à un tout autre endroit, étant donné qu'elle est tout simplement téléportée dans cette bande-annonce. Cela devrait également conduire à des changements importants sur la carte en elle-même.Pour le reste, il faudra attendre avant d'en savoir plus. Toutefois, nous savons déjà qu'un mode à durée limitée sera proposé dans les trois semaines suivant la sortie de la saison Dissidence. Nommé Contrôle, il demandera à deux équipes de neuf de s'affronter et de prendre le contrôle de certains points importants. De nouvelles informations seront partagées début février, avant l'arrivée de la saison Dissidence sur toutes les plateformes, le 8 février 2022.