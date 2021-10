Apex Legends présente sa nouvelle carte, la plus grande du jeu

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Après quelques rumeurs et un semblant de teasing, nous étions nombreux à espérer l'annonce d'. Elle a bien eu lieu à l'occasion de la publication du trailer de lancement de la nouvelle saison, rythmée par la chanson « Three Little Birds » de Bob Marley. Cette nouvelle saison se nomme pour rappelComme nous pouvons le voir dans cette bande-annonce,. Cachés dans des recoins, des animaux sauvages viendront vous mettre des bâtons dans les roues et rajouter un danger supplémentaire, que nous n'avions pas forcément dans les trois autres cartes. Attention aux arachnophobes, des araignées viendront également vous attaquer, alors que vous n'aviez rien demandé...Ash, qui arrive en tant que nouvelle Légende et a été officialisée il y a peu , fait également une petite apparition. Ses compétences restent toutefois encore inconnues. Nous en saurons un peu plus dans les jours à venir, tout comme les spécificités de la carte tropicale, qui est donc la quatrième à rejoindre Apex Legends.. D'ici là, nous aurons eu le temps de faire connaissance avec toutes les nouveautés. Restez à l'affût, Electronic Arts et Respawn reviendront très vite vers nous pour lever le voile sur certaines choses.