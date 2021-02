Patch notes saison 8 NOUVELLE LÉGENDE : FUSE Rencontrez Fuse, un mercenaire de formation spécialisé dans le combat extrême qui ne dit jamais non à la baston. Passionné d'explosifs, il embarque des grenades additionnelles, qu'il peut lancer plus loin et plus rapidement que les autres Légendes. Il est doté d'une bombe à dispersion qui rejette des explosifs aériens à l'impact et, quand l'heure est venue de prendre le dessus, Fuse fait appel à "Wally" pour encercler une zone-cible avec un mur de flammes.



Plus d'informations sur Fuse ici.



NOUVELLE ARME : RÉPÉTEUR 30-30 Ce répéteur à levier de gros calibre tire de puissantes balles capables d'abattre Mirage en fuite à 200 pas.



Le 30-30 est une référence en matière de fiabilité. Conçu pour résister aux tempêtes de sable et aux instabilités temporelles, il était tout désigné pour rejoindre les Jeux Apex.



FINESSE ET TRADITION



Le Répéteur 30-30 doit être rechargé entre chaque tir, avec un rythme méthodique lui conférant une élégance rustique qui échappe aux armes modernes des Terres Sauvages.



Pour ajouter au charme de son opération manuelle, le Répéteur 30-30 permet à son utilisateur de charger ses tirs afin d'infliger davantage de dégâts, au prix d'une courte attente.



Le 30-30 ne charge qu'une balle à la fois, ce qui rend la gestion des ressources très intéressante, plus encore qu'avec n'importe quelle arme - y compris le Mastiff.



La portée d'attaque du 30-30 donne à son utilisateur tout le loisir de charger ses balles une par une entre chaque tir. Le Répéteur permet ainsi d'exercer une pression constante à distance. Une caractéristique que les armes automatiques peinent parfois à afficher.



MISE À JOUR DU CANYON DES ROIS La saison 8 apporte de nouvelles modifications au Canyon des Rois. Le nouveau point d’intérêt principal résulte des dégâts causés par le vaisseau qui s’est écrasé sur la carte. Il est désormais possible d'aller au-delà d’Artillerie, les Lacs bigarrés remplacent les Lacs toxiques et des tours d’observation pour la reconnaissance ou le tir de précision font leur apparition. Pour en savoir plus sur les modifications de la carte, consultez le blog dédié ici.



CHARGEURS LÉGENDAIRES La saison 8 introduit le chargeur de niveau Or. Fixé à une arme, il la recharge automatiquement après un bref délai lorsqu'elle est rangée. Le chargeur d'or a la même capacité que les chargeurs violets et il est disponible pour les armes légères, lourdes, de précision et à énergie.



MISES À JOUR RELATIVES À LA QUALITÉ DE VIE Compteur de dégâts Nous avons ajouté un compteur de dégâts à l’ATH. Cette fonctionnalité était très demandée. Nous sommes donc ravis de vous l'offrir afin que vous puissiez suivre plus facilement votre progression relative aux badges et aux défis ! Indicateur de munitions Le fait de signaler des armes ou des munitions dans votre inventaire affiche la quantité de munitions que vous possédez ainsi qu'un message de type "le joueur veut des munitions" dans le chat rapide. Mise à jour pour les daltoniens Les soins et réanimations suivront désormais les paramètres d'affichage pour les daltoniens lorsque le mode Daltonien est activé. Présentation des skins les plus importants Certains de nos skins sont canoniques tandis que nous en avons créé d’autres "juste pour le fun". Tous les skins représentant une partie essentielle de la personnalité ou de l’histoire d’un personnage sont désormais dotés d’une infobulle détaillant l’importance du skin pour la Légende qui le porte. GAMEPLAY MÉTA : LÉGENDES Wraith Ajustement de la hitbox. Note des développeurs



Nous savons que Wraith sera toujours un choix populaire en raison de son efficacité au combat. Après de nombreux ajustements de ses capacités et de ses animations, son taux de victoire reste aussi élevé qu'au premier jour. Avec les ajustements de hitbox de la saison 7 pour Pathfinder, nous avons pu contrôler sa puissance sans limiter ses aptitudes. Nous espérons en faire de même avec Wraith.



Wraith a désormais une hitbox adaptée à son modèle mais légèrement plus grande que les autres petites Légendes.



Malgré ces changements, Wraith demeure petite et difficile à atteindre. Elle conservera son aptitude Profil bas tandis que nous observerons ses taux de sélection et de victoires afin de déterminer s'il est possible de lui redonner un peu de puissance ultérieurement.



Rampart L'angle de Sheila passe de 120° à 180°.

Santé du mur pendant sa construction portée de 1 PV à 45 PV (les balles de sniper continuent à passer à travers). Note des développeurs : Depuis son arrivée dans le jeu, Rampart est bloquée tout en bas de nos mesures de performances. Ses aptitudes reposent sur la construction proactive de positions de force mais, dans un jeu aussi nerveux qu'Apex, il nous semble que ses murs devraient aussi bénéficier d'une puissance réactive. Nous continuons d'étudier la question.



Horizon Délai de rechargement effectif de l'ascenseur de gravité porté de 21 à 25 s. Le décompte de 15 s commence désormais quand l’ascenseur de gravité disparaît. Note des développeurs



Horizon a fait une entrée fracassante dans le jeu, à tel point qu'elle rivalise avec Wraith en termes de taux de sélection et de victoires. Pour le moment, nous surveillons son utilisation afin de déterminer si la modification du délai de rechargement est efficace ou non. Octane : Mise à jour du tremplin : De nombreux joueurs avaient découvert qu'il était possible de réaliser un "super saut" avec Octane en sautant au bon moment lorsqu'on passait sur un tremplin. Avec l'introduction du double saut, un conflit dans les commandes rendait son utilisation instable. Nous avons décidé d’ajouter des options de lancement mieux définies que le super saut. Emprunter le tremplin en position debout vous propulsera suivant une trajectoire élevée (avec la vitesse et la courbe du super saut).

En position accroupie, vous serez propulsés suivant une trajectoire longue. Vous sauterez donc moins haut mais plus loin. Crypto Suppression de la capacité à coller les étoiles à arc sur les drones alliés. Loba Le butin dans les packs de soutien non ouverts est désormais visible grâce à Regard aiguisé et disponible dans la Boutique du Marché noir. Caustic Désormais, tout le gaz se dissipe dès que l’équipe de Caustic est éliminée. Mirage Les leurres de Mirage émettent des bruits de pas. Note des développeurs



Cette modification a été mentionnée à tort dans les notes de patch de Soir de combat alors qu’elle était en fait prévue pour le patch actuel. Les leurres de Mirage font désormais des bruits de pas, dans une certaine limite. Il n’y aura pas de déluge de bruits de pas si un Mirage ennemi utilise sa capacité ultime à proximité, mais il devrait être un peu plus difficile de déceler le vrai Mirage aux seuls sons qu'il produit.



GAMEPLAY MÉTA : ARMES Rotation des armes entièrement équipées Retraits : Wingman, Sentinel, Havoc, G7, Alternator

Ajouts : R-301, Répéteur 30-30, Mozambique, Longbow-DMR, Spitfire compatibles Retrait du stabilisateur de canon en or du butin fixe. Accessoires hop-up L'accessoire hop-up à double action va disparaître du butin fixe.

L'accessoire hop-up Châssis enclume va intégrer le butin fixe. Volt Dégâts des balles réduits de 16 à 15. Alternator Dégâts des balles accrus de 15 à 16. Spitfire Dégâts des balles accrus de 18 à 19.

Vitesse de rechargement allongée de 2,8 à 3,2 secondes.

Vitesse de rechargement à vide allongée de 3,33 à 3,8 secondes. EVA 8 Cadence de tir accrue de 2 à 2,1. CORRECTIONS DE BUG Caustic Les capacités sonar n’arrêtent plus la vision de repérage de Caustic. Loba Correction de quelques zones exploitables dans le Canyon des Rois que Loba pouvait atteindre avec son bracelet. Rampart Rampart ne peut plus placer Sheila sur des tremplins dans l'environnement urbain d’Octane.

Résolution d’un problème à cause duquel la capacité passive de Rampart perdurait même après un changement de personnage sur le Stand de tir Havoc Résolution d’un problème à cause duquel le Havoc avait une précision de 100 % en utilisant le tir à la hanche lorsqu'il était amplifié par le Champ de force de Rampart. Peacekeeper Résolution d’un problème de caméra qui survenait lorsque le joueur utilisait les capacités d'Horizon, puis regardait immédiatement dans le viseur du Peacekeeper. Clubs Réactivation de la possibilité d'inviter des amis dans le Club depuis la liste d’amis.

Résolution d’un problème qui empêchait certains utilisateurs ayant renoncé aux invitations de dernière escouade d'apparaître dans les récapitulatifs des événements de clubs lorsqu'ils se classaient dans les 5 premiers d'une partie.

L'échec de la connexion à la base de données du club n'affiche plus un message trompeur d'exclusion du club.

Les joueurs ne seront plus exclus des clubs lorsqu'ils passeront à un autre profil sur Xbox. DIVERS Résolution d’un problème à cause duquel la foule n’applaudissait pas dans l'environnement de Pathfinder.

Résolution d’un problème empêchant l'affichage de certains sets Héritage dans la boutique dédiée.

Résolution d’un problème qui permettait aux charges thermiques d’infliger des dégâts à travers certains murs d'Olympus.

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Laarrive pour le deuxième anniversaire du battle royale, qui a débarqué le 4 février 2019, à la surprise générale. Deux années plus tard, Respawn et EA continuent de l'alimenter, avec, cette fois-ci, une nouvelle arme et un chargeur doré en plus de Fuse, la nouvelle Légende.L'arme en question est le répéteur 30-30 et peut s'avérer très létale si vous arrivez à la maîtriser, ce qui ne sera pas facile, puisqu'il ne peut charger qu'une balle à la fois. En ce qui concerne le chargeur doré, il s'agit d'un chargeur identique aux violets, à la seule différence qu'il permet de recharger l'arme au bout de cinq secondes lorsqu'elle est rangée. En outre, la carte emblématique d'Apex, Kings Canyon, a été mise à jour.Bien évidemment, de nombreuses améliorations ont été appliquées, sans oublier les équilibres sur les légendes, comme l'augmentation de la hitbox de wraith. Vous pouvez retrouvez tous les détails de la saison 8 et le patch notes directement ci-dessous. La mise à jour arrive ce 2 février, à 19 heures.