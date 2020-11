Apex Legends : Patch notes de la saison 7, tous les détails

Patch notes saison 7 Nouvelle Légende : Horizon Rencontrez Horizon C’est notre nouvelle Légende, une chercheuse brillante spécialisée dans la manipulation de la gravité. Elle a un lien fort la nouvelle arène, et des motivations personnelles très touchantes.



La combinaison spatiale d’Horizon lui permet par exemple de tomber d’importantes hauteurs et de contrôler ses mouvements dans les airs. Grâce à sa technologie personnalisée, elle peut utiliser des ascenseurs de gravité pour gagner en verticalité ou déployer NEWT (son petit robot nommé ainsi en hommage à son fils Newton) pour activer un micro trou noir attirant les adversaires afin de mieux les punir.



Plus d'informations sur Horizon et ses capacités ici.



Nouvelle carte : Olympus Les Légendes découvrent une nouvelle arène : la cité céleste d’Olympus.





Utopie nichée dans les nuages surplombant Psamathe, elle était autrefois la ville où les plus grands esprits des Terres Sauvages pouvaient se réunir et échanger des idées. Cependant, un accident dans un centre de recherche expérimental a donné naissance à la Faille (une énorme bulle d’énergie de phase), et la ville a été abandonnée.



Désormais, les joueurs peuvent utiliser les équipements luxueux d’Olympus à leur avantage. Tours agricoles rotatives, jardins luxuriants et restaurants chics sont autant de nouvelles scènes pour des escarmouches intenses. De nouveaux véhicules appelés Tridents offrent à votre escouade un moyen de se propulser au cœur des combats et de prendre vos ennemis par surprise. Le module de phase, tunnel d’énergie de phase traversant le centre d’Olympus, vous permet de traverser la carte en quelques secondes. Et la Faille se dresse au milieu, aussi mystérieuse que dominatrice…



Nouveau véhicule : le trident Exclusif à Olympus, le Trident est un aéroglisseur pouvant embarquer l'ensemble de votre escouade.





Parcourez la carte en évitant les ralentissements ou profitez de sauts boostés pour accéder plus rapidement aux zones de combat en début de partie. Conduisez en vue à la troisième personne, ou restez simple passager à la première personne avec des capacités de tir totales. Le Trident est solide et n’explosera jamais, cependant les dommages endurés à cause des tirs ennemis seront répartis entre les membres de son équipage. Ne vous inquiétez pas : vous pouvez toujours infliger des dommages aux joueurs adverses en leur tirant directement dessus. Nous espérons d'ailleurs assister à quelques fusillades dantesques avec le Kraber. Vous pouvez débarquer du Trident et le garer où bon vous semble, ou bien l'utiliser comme bouclier improvisé si la situation l'exige.



Le Trident interagit avec les capacités des Légendes de différentes façons, alors expérimentez et éclatez-vous !



Mode à durée limitée : Aperçu d'Olympus Pour vous aider à comprendre et explorer la carte sans craindre de vous faire tirer dessus, nous vous présentons un nouveau mode appelé Aperçu d'Olympus. Ce mode met à votre disposition 30 Légendes sur Olympus et vous permet de parcourir la carte pour découvrir les lieux de largage, les zones de butin et les différents itinéraires à emprunter pour finir la partie. Les anneaux sont toujours présents et, à la fin du quatrième anneau, donc de la manche, les joueurs remontent dans l'avion pour une nouvelle chute libre. Il y a au total 3 manches à accomplir pour terminer une partie. Ce mode n’est disponible que pour une semaine.



Clubs Cette saison, nous mettons en place la fonctionnalité de clubs. Rejoignez un club avec des Légendes ayant le même état d'esprit que vous pour trouver facilement votre escouade de champions. Si aucun club ne vous convient, créez le vôtre et permettez à vos amis de le rejoindre ! Cliquez ici pour en savoir plus sur les clubs.



Passe de combat Le Passe de combat de la saison 7 met la mode à l'honneur. Améliorez le niveau de votre Passe de combat pour déverrouiller les skins Haut standing pour Wraith et Mode éphémère pour Octane.





Les défis ne sont plus basés sur les points, mais se voient désormais attribuer entre 1 et 5 étoiles, en fonction de leur difficulté. En collectant 10 étoiles, vous accédez au niveau de Passe decombat suivant. Nous avons également ajouté des onglets au menu Défis du salon afin que vous puissiez choisir entre défis quotidiens, défis hebdomadaires et défis d'événement. Vous pouvez ouvrir la carte en cours de partie et découvrir ce widget.



Mises à jour de la qualité de vie Améliorations de l'échange d'accessoires Lorsque vous remplacez un accessoire par un autre à terre, si l'ancien peut améliorer votre autre arme, il sera automatiquement transféré. Mises à jour du réplicateur Pour la saison 7, nous avons retiré des armes du système de création et les avons remplacées par des batteries de bouclier. Les accessoires de haut niveau seront toujours adaptés à une catégorie d'armes.

Nous empêchons désormais les autres joueurs de ramasser les objets que vous avez créés pendant les 5 premières secondes qui suivent leur création. Cette option peut être désactivée en signalant l'objet. Clarté des largages aériens Les couleurs des rayons ont été modifiées pour faire la différence entre les largages normaux, ceux de Lifeline et ceux des réplicateurs. Les largages normaux sont marron clair, ceux de Lifeline bleus et ceux des réplicateurs turquoise.

Tous les effets de la zone d'atterrissage pendant la descente utilisent la même couleur.

Les rayons de largage restent visibles lorsque vous êtes près du lieu d'atterrissage, au lieu de s'estomper à votre approche. Le rayon disparaît toujours à l'ouverture du module. Divers L'étoile à arc affiche désormais un modèle d'étoile à arc (au lieu d'une grenade) lorsqu'elle est projetée près de vous.

Ajout d'un nouveau doublage lorsque vous utilisez un kit Phénix.

Ajout d'un nouveau doublage lorsque vous lâchez un holo-spray.

Vous pouvez désormais signaler les munitions dans votre inventaire pour en demander d'autres à votre escouade.

Modifications apportées à l'anneau pour réduire la quantité d'espace injouable dans les cercles. Rotations des cartes Rotation de cartes classique Pendant deux semaines, Olympus sera la seule carte sur laquelle vous pourrez jouer. Après cette semaine, nous proposerons une rotation normale entre Olympus et Bord du Monde. Nous allons laisser le Canyon des Rois de côté pour l'instant.



Saison 7 - Rotation en parties classées La première moitié des divisions de rang se jouera sur Olympus. La deuxième moitié se jouera sur Bord du Monde. Pour en savoir plus sur les mises à jour du mode classé cette saison.



Gameplay méta : Légendes Bangalore Tonnerre grondant : délai avant explosion réduit de 8 secondes à 6 secondes. Note des développeurs :



Pas grand-chose à ajouter. Le Tonnerre grondant continuera de fonctionner principalement en tant que capacité de zonage, mais son délai raccourci encouragera les ennemis à quitter la zone un peu plus rapidement.



Caustic Piège à gaz Nox / Grenade à gaz Nox : Les Légendes ne subissent plus d'effet de vision floue dans la zone de gaz. Dégâts mis à jour de 4-10 à 6-12 instances de dégâts. Note des développeurs :



Combattre des nuages de gaz de Caustic est l'une des choses les plus frustrantes dans Apex Legends, et pourtant, nous avons besoin que ce gaz représente une menace sérieuse que les ennemis ne peuvent ignorer. Avec ce changement, nous nous attaquons à ce qui nous semble le plus grand facteur de cette frustration : le fait que votre vision soit floue lorsque vous êtes dans le gaz. Ce point compliquait énormément la riposte. Pour compenser la perte de puissance, nous augmentons un peu les dégâts du gaz.



Mirage Dissuasion / Extravagance : les leurres ont désormais 45 de santé. Note des développeurs :



Notre plaisantin en chef est une Légende difficile à actualiser. À chaque fois que nous apportons un changement aux leurres, il y a une nette augmentation de l'utilisation et de la puissance le temps que les joueurs de Mirage apprennent à utiliser leurs nouveaux outils ; puis cette augmentation disparaît quand le reste du monde commence à distinguer le vrai Mirage de ses hologrammes tout aussi beaux. Cette fois-ci, nous voulons faire en sorte qu'il soit un peu plus difficile d'éliminer les leurres. Nous leur donnons de la santé mais, pour que ce soit clair : ils ne fonctionneront pas comme bouclier. Même si les balles leur infligent des dégâts, la balle les traverse et frappe aussi ce qui se cache derrière eux. C'est ce qu'on appelle le test du couloir : vous ne devriez pas pouvoir gagner un engagement contre un ennemi dans un couloir sans couverture en balançant sciemment un leurre pour qu'il absorbe un tir de Wingman. Les leurres lanceront également des effets d'impact uniques et scintilleront brièvement en encaissant des dégâts pour vous aider à faire la différence entre eux et le véritable Mirage.



Octane Guérison rapide : vitesse de guérison doublée (de 0,5 à 1,0 PV/s) Note des développeurs :



Octane est une Légende pour les joueurs qui aiment aller vite, foncer sur l'ennemi et se faire abattre à répétition. En soi, aucun problème ; le fait que ses trios aient des taux de victoires peu élevés ne nous dérange pas vraiment parce que son taux de victoires en rencontre (en gros, sa capacité à éliminer) et son taux d'utilisation sont très corrects. Cela dit, nous avons pensé qu'on pourrait lui donner un petit coup de pouce au combat. Sa vitesse de guérison passive était très lente, puisqu'il fallait jusqu'à 200 s pour regagner tous vos PV.



Wattson Périmètre de sécurité : dégâts accrus de 10 à 15 par contact. Note des développeurs :



Wattson est l'anti-Octane : pas très puissante à elle seule, peu utilisée en dessous de la division Platine, mais un must pour les équipes compétitives. Nous sommes également satisfaits de cette niche, mais nous avons trouvé judicieux de lui apporter un peu de puissance dans le meilleur des cas : quand l'ennemi court contre ses barrières. Nous cherchons ainsi à améliorer sa puissance et son attrait en particulier à des niveaux de jeu inférieurs, car nous ne voyons pas beaucoup de joueurs courir dans les barrières de Wattson à haut niveau.



Loba Marché noir : les munitions prises ne comptent plus dans le maximum du Marché noir. Vous pouvez ramasser toutes les munitions à votre portée. Note des développeurs :



Nous essayons une fois encore de faire de Loba la Légende ultime pour résoudre tous les besoins de butin de votre équipe. Nous avons pris en compte vos commentaires sur le fait que vous souhaitiez aussi améliorer sa capacité tactique et, même si ce n'est clairement pas exclu, nos données suggèrent que son taux de victoires en rencontre (les éliminations qu'elle signe contre le nombre de fois où elle a été éliminée, dans toutes les parties) est très correct. C'est le taux de victoires de ses trios qui est un peu inquiétant. Ne vous y trompez pas : nous cherchons ici à améliorer en profondeur le Marché noir.



Rampart Sheila : il faut maintenant 1,25 s avant de pouvoir tirer, contre 2 s auparavant.

Mur amplifié : il faut désormais 3 secondes pour le construire complètement, contre 4 s auparavant. Note des développeurs :



Dans le patch 6.1, nous avions légèrement modifié le temps nécessaire pour que Sheila réduise sa dispersion. Ça n'a pas augmenté sensiblement son taux de victoires. L'autre partie de ce changement est dans ce patch. Nous ne voulons pas retirer à Rampart cette nécessité de configuration qui lui est propre, mais nous tenons à ce qu'elle soit plus rapide à configurer. Le champ de force devrait rester une capacité de configuration principalement hors combat plutôt qu'une capacité de riposte, et Sheila un outil de déni de zone plutôt qu'une machine à tuer mais, comme toujours, ces points d'équilibre existent au sein d'un spectre ; avec ce patch, nous les rapprochons légèrement du côté riposte / machine à tuer.



Pathfinder Note des développeurs :



Pathfinder continue d'être tout en haut de l'échelle en termes de taux de victoires. La bonne nouvelle, c'est que son changement de grappin dans le patch 6.1 n'a pas eu trop d'effet sur son taux de victoires (qui a augmenté de 1 % au total). Ce patch a deux finalités : régler ses masques de collision et ajuster son grappin pour lui donner des effets bonus sensibles. Plus de contexte ci-dessous !



Hitbox : Pathfinder possède une hitbox tout en hauteur, mais extrêmement étroite. Une bonne partie de son modèle n'est pas vulnérable aux tirs, en particulier ses bras et ses jambes qui n'offrent guère de cible. Voici une comparaison avant-après des hitbox de Pathfinder : Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup d'espace négatif autour des bras et des jambes. Nous espérons qu'en rendant Pathfinder plus facile à toucher, nous pourrons mieux contrôler son taux de victoires de façon à pouvoir par la suite lui donner d'autres atouts.



Parce que la question fera forcément surface : nous n'avons pas encore retiré le Profil bas de Pathfinder avec ce changement. Même avec ces hitbox améliorées, Pathfinder reste nettement plus difficile à toucher que la plupart des autres personnages du jeu. Si ce changement fait une différence significative en termes de taux de victoires, nous supprimerons Profil bas, mais nous voulions éviter de le supprimer dans ce patch pour devoir le réintégrer au suivant après une explosion de son taux de victoires.



Grappin : nous effectuons un certain nombre de changements au grappin. Dans le patch 6.1, nous avons livré une version très conservatrice de ce changement. Maintenant que nous savons que cela n'a pas eu d'effet sur son taux de victoires ou, par voie de conséquence, sur la frustration qu'on ressent à l'affronter, nous passons à des modifications plus agressives. Nous tenons également à dire clairement que les joueurs ne devraient pas être sanctionnés pour avoir associé à la perfection le grappin avec les autres mécaniques de déplacement. Pathfinder n'a plus besoin d'être à terre pour que le grappin soit considéré comme terminé.

La vitesse à laquelle Pathfinder doit chuter pour que nous considérions le grappin comme terminé est passée de 300 unités/seconde à 500 unités/seconde.

Le délai maximum auquel le grappin peut être configuré a été abaissé à 30 secondes, contre 35 auparavant. Le temps de déplacement maximum avant qu'un nouveau délai ne soit lancé est désormais de 5 secondes (non plafonné auparavant). Cela signifie que vous ne pouvez jamais supporter plus de 35 secondes de délai.

La distance que vous pouvez parcourir avant d'atteindre le délai maximum a été grossièrement doublée. Gameplay méta : armes Ravitaillement R-99 extraite du ravitaillement : Cette saison, la R-99 reprendra place dans le butin normal, avec les mêmes stats qu'avant de rejoindre le ravitaillement au début de la saison 6. Dégâts : 12 -> 11 (de la version Pack de soutien à la version normale d'avant la saison 6)

Munitions 20/22/24/27 Prowler ajouté au ravitaillement : Le Prowler remplace la R-99 dans le ravitaillement. Même si l'accessoire hop-up Sélecteur de tir a été retiré du butin cette saison, le Prowler a toujours la possibilité de changer entre rafales de 5 tirs et tir automatique. Taille du chargeur : 35 ; munitions de réserve : 175 Armes entièrement équipées Retirés : Devotion, Mastiff, fusil triple, Flatline, Volt

Nouveaux : Wingman, Sentinel, Havoc, G7, Alternator Hemlok Légère augmentation du recul horizontal des 3 premiers tirs vers la droite (première rafale dans le mode dédié)

Augmentation de l'ampleur du recul dans les derniers stades de la séquence.

Réduction du multiplicateur de recul en mode de tir manuel pour compenser le recul supplémentaire dans la séquence. Le recul devrait surtout être accru en mode rafale plutôt qu'en mode de tir manuel.

Réduction du multiplicateur de tir à la tête de 2,0 à 1,75 (44 -> 39 dégâts de tir à la tête contre un personnage de base sans casque). Note des développeurs :



Nous sommes ravis de voir le Hemlok attirer plus d'attention grâce aux récentes améliorations, mais nous pensons qu'il était un peu trop fort dans la saison 6. La portée efficace du mode rafale paraissait un peu trop élevée et les capacités de dégâts supplémentaires d'un tir en pleine tête étaient trop fortes dans le jeu à haut niveau.



Havoc Séquence de recul actualisée. Déport vers le haut, puis à droite, à gauche et à nouveau vers le haut. Note des développeurs :



Dans le patch 6.0, le Havoc a reçu une nouvelle séquence de recul. Cette nouvelle séquence était un peu trop erratique et difficile à contrôler, en raison des multiples changements rapides de direction. Nous avons ajusté la séquence de recul pour avoir le même mouvement général tout en simplifiant les mouvements requis pour la contrôler.



L-STAR La L-STAR a une nouvelle séquence de recul, d'abord horizontalement pour enchaîner sur un recul vers le haut relativement cohérent. Un bon dosage de la détente pourra garder la L-STAR dans la bonne partie de la séquence de recul.

La durée d'évacuation des gaz de la L-STAR après avoir relâché la détente a été réduite de 0,4 s à 0,15 s.

La L-STAR refroidit plus rapidement lorsqu'elle n'est pas en surchauffe : 1,15 s de 99,9 % à 0 % de charge hors surchauffe, toujours 2,45 s en cas de surchauffe. Note des développeurs :



La L-STAR avait des limitations qui se ressentaient sur son maniement. La séquence de recul oscillait d'avant en arrière, ce qui était difficile à contrôler de façon fiable. En outre, tirer en rafales courtes puis relâcher la détente à plusieurs reprises paraissait un peu maladroit en raison de la longue période d'évacuation des gaz après le tir et de la lenteur du refroidissement. Ici, nous réduisons ces points négatifs pour améliorer la viabilité et la sensation du tir en rafales, et nous ajustons la séquence de recul pour récompenser les joueurs qui peuvent contrôler efficacement la chaleur de la L-STAR.



Sentinel Le Sentinel dynamisé bénéficie d’une augmentation des dégâts purs, au lieu des dégâts bonus uniquement contre les boucliers.

Dégâts du Sentinel dynamisé : 70-> 88 Note des développeurs :



Le Sentinel était encore un peu faible. Nous pensons qu'un bon axe pour l'améliorer, c'est sa charge dynamisante. Elle est un peu trop situationnelle, puisqu'elle ne sert que si l'adversaire a plus de 70 en boucliers. Ainsi, nous passons d'un effet anti-bouclier "disrupteur" à un effet de dégâts bonus "amplifiés".



Fusil triple Cadence de tir : 1,3 -> 1,2 Note des développeurs :



Le fusil triple fonctionnant encore un peu trop bien après sa dernière modification, nous réduisons sa vitesse pour revenir à sa cadence de tir d'avant le patch 6.0. Nous allons surveiller cette arme à l'avenir pour voir comment le Choke intégré, l'augmentation des munitions de sniper et sa nouvelle popularité affectent les performances de l'arme.



Accessoires hop-up Accessoire Étui rapide : Ce nouveau hop-up se fixe au RE-45 et au Wingman. Lorsqu'il est équipé, vous levez/baissez le pistolet plus vite, il faut moins de temps pour passer en vue viseur et la dispersion du tir au jugé est réduite (hors mouvement actif, surtout). Cela devrait créer de nouvelles occasions d'utiliser ces deux armes, en particulier dans les combats rapprochés. Le hop-up Sélecteur de tir sera retiré du butin pour faire de la place. Modifications du méta Conditions de bouclier corporel renforcées Nous avons amélioré les conditions d'évolution du bouclier corporel pour réduire le nombre de joueurs avec bouclier corporel rouge en fin de partie. Niveau 0 -> 1 : 100 dégâts (contre 50)

Niveau 1 -> 2 : 150 dégâts (contre 125)

Niveau 2 -> 3 : 300 dégâts (contre 250)

Niveau 3 -> 4 : 750 dégâts (contre 500) Réduction des dégâts de l'anneau Anneau 1 : 2 % par instance (inchangé)

Anneau 2 : 3 % par instance (contre 5 %) En particulier, ce changement devrait permettre aux joueurs d'avoir assez de temps pour utiliser une seringue s'ils en ramassent dans l'anneau 2.

Anneau 3 : 5 % par instance (contre 10 %)

Anneau 4 : 10 % par instance (contre 20 %)

Anneau 5 : 10 % par instance (contre 20 %)

Anneau 6 : 15 % par instance (contre 25 %)

Anneau 7 : 15 % par instance (contre 25 %) Corrections de bug Audio Nous avons amélioré la fiabilité de la lecture des bruits de pas. Nous continuons à améliorer ce point, qui fera l'objet d'autres patchs. Pathfinder Résolution d'un problème avec les tyroliennes qui traversaient les plateformes si elles étaient déployées d'en-dessous. Wraith Résolution d'un problème d'amorçage d'une grenade qui annulait la capacité ultime de Wraith. Octane Résolution d'un problème qui bloquait le joueur en double saut après avoir utilisé un tremplin.

Résolution d'un problème qui permettait à Octane d'utiliser des objets de guérison sur une tyrolienne. Crypto Résolution d'un problème qui permettait au drone de Crypto de lâcher des objets de son inventaire.

Résolution d'un problème avec le drone qui ne pouvait pas passer certaines fenêtres.

Résolution d'un problème avec le drone qui marquait les leurres de Mirage allié en tant qu'ennemis. Revenant Résolution d'un problème qui poussait Revenant dans la géométrie quand son totem était déployé dans un espace confiné. Rampart Résolution d'un problème qui empêchait Rampart de placer un champ de force en sautant.

Résolution d'un problème qui téléportait Sheila lorsqu'elle était placée sur une trappe du Complexe de Bord du Monde.

Selon Electronic Arts et Respawn, il s'agit de la saison la plus conséquente en termes de contenu. Il faut dire que les développeurs ont mis les bouchées doubles, puisqu'en plus de la traditionnelle nouvelle légende, les joueurs pourront découvrir une nouvelle carte, Olympus, un véhicule avec le trident, mais aussi la fonctionnalité des Clubs, un nouveau Passe de combat et une multitude d'équilibrages sur les armes et les Légendes. En outre, fait également son arrivée sur Steam. Notez que la mise à jour sera déployée ce 5 novembre très tôt dans la matinée, et non le 4 novembre dans la soirée comme initialement prévu.