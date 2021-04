Apex Legends partage les premières informations sur la version mobile, une bêta va être lancée

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Longtemps teasée,. Respawn, par l'intermédiaire de Chad Grenier, vient de donner quelques informations sur, qui va commencer des tests régionaux, notamment en Asie, d'ici quelques semaines, avant de s'entendre à plus de régions. Si tout se passe bien,Après une version PC et consoles qui a « redéfini le genre du Battle Royale », Respawn souhaite faire de même pour la version mobile,. Le but est de proposer un « jeu de combat Battle Royale le plus avancé jamais sorti sur téléphones portables ». Respawn précise également qu'il s'agit d'une version propre aux téléphones, mais fidèle. De ce fait, le cross-play ne sera pas disponible, containment à Fortnite par exemple.Concernant le reste,avec un Passe de combat pour débloquer moult récompenses, une boutique pour acheter des skins. Une multitude de cosmétiques disponible sur PC et consoles le sera également sur cette version.Il faudra malheureusement patienter avant d'avoir des images de gameplay d', mais nous devrions en savoir un peu plus, puisque les phases de tests commenceront ce printemps. Pour les pays européens, les tests auront lieu plus tard et Respawn explique qu'une page dédiée pour participer à ces essais sera lancée au moment voulu.