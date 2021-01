Apex Legends partage le trailer de lancement de la saison 8, donnant quelques informations

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Nous savons depuis quelques jours que la saison 8 d' Apex Legends arrivera le 2 février et ajoutera Fuse en tant que nouvelle légende, en plus d'une nouvelle arme et d'une nouvelle version de la première carte du battle royale, King's Canyon. Afin de faire augmenter l'attente autour de cette nouvelle saison, synonyme de deuxième anniversaire,En effet, s'il va falloir se montrer patient pour découvrir la nouvelle version du Canyon des Rois et les capacités de Fuse, ce trailer cache quelques indices. Comme vous pouvez le voir, l'ultime de Fuse devrait permettre de faire des dégâts dans une zone bien précise au sol, alors que ses capacités pourraient permettre d'avoir un slot de grenades en plus, voire de porter ses équipiers. Son bras droit robotique pourrait également être un atout, avec une grenade explosive. Nous aurons bientôt la réponse à ces questions.Côté carte,, pour avoir rejoint les jeux d'Apex. Nous aurons de plus amples informations, en amont de l'arrivée de la mise à jour, prévue le 2 février dans la soirée. Pour une analyse plus poussée du trailer, vous pouvez visionner la vidéo de Wisethug, qui l'a décortiqué pour vous.