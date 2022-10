Apex Legends partage le trailer de gameplay de la saison 15

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir levé le voile sur la carte et Catalyst, la nouvelle Légende, Respawn et EA sont entrés un peu plus dans les détails concernant la saison 15 d' Apex Legends , avec le trailer de gameplay. Comme toujours, celui-ci met un peu plus en avant les nouveautés introduites avec la future mise à jour.Commençons donc par, qui s'est un peu plus dévoilée, notamment en nous montrant de nombreux lieux clos. Contrairement aux autres, il semblerait que cette carte soit bien plus fermée, favorisant les combats en intérieur, bien que certaines zones soient assez grandes. Un système de tyrolienne (des rails glissants) sera bien présent pour se déplacer plus rapidement entre certains points et certaines hauteurs, très utiles pour les rotations.En outre, plusieurs zones très intéressantes pour avoir du butin rapidement tout en ayant un bon placement pour la suite de la partie seront disponibles, comme le « Terraformeur », l'immense structure que nous voyons à plusieurs reprises. Au niveau de la taille, il faut s'attendre à un terrain de jeu similaire à Bord du monde.Du côté de la Légende, s'il va encore falloir attendre le trailer dédié pour découvrir explicitement toutes ses compétences,. Il est encore difficile, selon les informations partagées, de juger si la Légende sera méta, mais elle devrait, sans aucun doute, être appréciée par certains de par son rôle plutôt défensif.Enfin, nous voyons le passe de combat en images, montrant quelques-uns des skins qui seront intégrés lors de cette saison 15. Nous pouvons également voir l'une des fonctionnalités innovantes, à savoir les stickers sur les objets de soins, dans le but de les personnaliser. Rendez-vous le 1novembre pour découvrir tout cela par nous-mêmes.