Apex Legends ne sera bientôt plus disponible sur une certaine plateforme

Respawn Entertainment et Electronic Arts viennent d'annoncer une nouvelle majeure pour la communauté Nintendo. Le célèbre Battle Royale cessera de fonctionner sur la Switch originale en 2026. Une transition nécessaire pour embrasser l'avenir technologique, mais qui oblige les joueurs à s'organiser dès maintenant pour ne rien perdre.

Une fermeture programmée pour l'été 2026

Hey legends, we want to share an important update about Apex Legends on the Nintendo Switch.



Season 29 will be the final update for Apex Legends on Nintendo Switch. Future seasons of Apex Legends will continue to be available on Nintendo Switch 2.



- Starting August 4, 2026… — Apex Legends (@PlayApex) January 30, 2026

La cross-progression pour sauver les meubles

L'inquiétude monte pour les anciennes générations

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C'est une annonce qui risque de bousculer les habitudes de nombreux joueurs nomades. Alors que la communauté se prépare activement pour l'arrivée de la Saison 28, une nouvelle vient de tomber. Respawn Entertainment a confirmé que. Cette date correspond à la fin de la Saison 29 et au lancement de la Saison 30. À partir de ce moment précis,. Cela laisse aux utilisateurs environ un an et demi pour profiter du titre sur ce support avant de devoir migrer.Cette décision s'inscrit dans une logique de transition technologique. L'annonce d'une version dédiée à la Nintendo Switch 2, faite lors d'un Nintendo Direct en juillet 2025, avait déjà mis la puce à l'oreille de nombreux observateurs. Les limitations techniques de la Switch actuelle deviennent un frein pour les développeurs qui cherchent à améliorer les visuels et la fluidité du jeu, des éléments cruciaux pour un tireur compétitif.Heureusement, tout n'est pas perdu pour les vétérans de la version Switch. Grâce au système de cross-progression lié au compte EA,. Skins, niveaux, et statistiques seront transférables sans encombre vers la Nintendo Switch 2, mais aussi vers les versions PC, PlayStation 5 ou Xbox Series. Il suffira de se connecter avec ses identifiants habituels pour reprendre la partie là où elle s'était arrêtée.Concernant l'économie du jeu, une restriction importante est à noter puisque, bien que les soldes existants puissent être dépensés ou transférés.Si la communauté semble accepter la nouvelle avec philosophie, arguant que la Switch 2 sera disponible depuis un an au moment de la fermeture, des questions subsistent. Cette obsolescence programmée de la version SwitchSi le support de ces consoles « old-gen » est maintenu pour le moment, la difficulté croissante pour les studios de maintenir des jeux sur un parc matériel vieillissant, couplée aux récents licenciements chez Respawn, laisse planer le doute sur leur pérennité à long terme.