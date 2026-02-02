Apex Legends ne sera bientôt plus disponible sur une certaine plateforme

Respawn Entertainment et Electronic Arts viennent d'annoncer une nouvelle majeure pour la communauté Nintendo. Le célèbre Battle Royale cessera de fonctionner sur la Switch originale en 2026. Une transition nécessaire pour embrasser l'avenir technologique, mais qui oblige les joueurs à s'organiser dès maintenant pour ne rien perdre.
C'est une annonce qui risque de bousculer les habitudes de nombreux joueurs nomades. Alors que la communauté se prépare activement pour l'arrivée de la Saison 28, une nouvelle vient de tomber. Respawn Entertainment a confirmé que les jours d'Apex Legends sont comptés sur la Nintendo Switch originale
.
Une fermeture programmée pour l'été 2026
Le couperet tombera précisément le 4 août 2026
. Cette date correspond à la fin de la Saison 29 et au lancement de la Saison 30. À partir de ce moment précis, il ne sera plus possible de lancer le jeu sur la première console hybride de Nintendo
. Cela laisse aux utilisateurs environ un an et demi pour profiter du titre sur ce support avant de devoir migrer.
Cette décision s'inscrit dans une logique de transition technologique. L'annonce d'une version dédiée à la Nintendo Switch 2, faite lors d'un Nintendo Direct en juillet 2025, avait déjà mis la puce à l'oreille de nombreux observateurs. Les limitations techniques de la Switch actuelle deviennent un frein pour les développeurs qui cherchent à améliorer les visuels et la fluidité du jeu, des éléments cruciaux pour un tireur compétitif.
La cross-progression pour sauver les meubles
Heureusement, tout n'est pas perdu pour les vétérans de la version Switch. Grâce au système de cross-progression lié au compte EA, les joueurs pourront conserver l'intégralité de leurs acquis
. Skins, niveaux, et statistiques seront transférables sans encombre vers la Nintendo Switch 2, mais aussi vers les versions PC, PlayStation 5 ou Xbox Series. Il suffira de se connecter avec ses identifiants habituels pour reprendre la partie là où elle s'était arrêtée.
Concernant l'économie du jeu, une restriction importante est à noter puisque l'achat de monnaie virtuelle sera bloqué sur la console après la date butoir
, bien que les soldes existants puissent être dépensés ou transférés.
L'inquiétude monte pour les anciennes générations
Si la communauté semble accepter la nouvelle avec philosophie, arguant que la Switch 2 sera disponible depuis un an au moment de la fermeture, des questions subsistent. Cette obsolescence programmée de la version Switch soulève des craintes légitimes chez les possesseurs de PlayStation 4 et de Xbox One
.
Si le support de ces consoles « old-gen » est maintenu pour le moment, la difficulté croissante pour les studios de maintenir des jeux sur un parc matériel vieillissant, couplée aux récents licenciements chez Respawn, laisse planer le doute sur leur pérennité à long terme.
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