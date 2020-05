Apex Legends : Loba et ses capacités se dévoilent dans le trailer de la saison 5

Electronic Arts et Respawn ont partagé le trailer de lancement de la cinquième saison d'Apex Legends, et nous en ont appris davantage quant aux capacités de Loba, prochaine Légende.

, doit arriver le 12 mai prochain sur, et proposera, comme toujours, un nouveau personnage à ses nombreux joueurs. Prénommé, nous ne savions que très peu de choses sur celle-ci, si ce n'est qu'elle avait soif de vengeance après que Revenant ait assassiné ses parents lorsqu'elle était enfant. Grâce au trailer de lancement, nous avons pu en savoir un peu plus, à l'instar de ses capacités.Ainsi, comme certains dataminers l'avaient révélé,t, permettant, par exemple, de prendre ses adversaires par surprise. Qui plus est, cette dernière étant une voleuse hors pair, c'est tout naturellement que l'une de ses capacités sera de voler l'intégralité du butin présent proche d'elle grâce à un petit appareil volant. Ses deux autres capacités lui permettent de voir les butins proches de sa position pour ainsi ramasser les choses qui l'intéressent plus rapidement.En outre, à la fin de ce trailer de lancement,présageant peut-être d'une modification importante sur la carte.Pour rappel,arrive le 12 mai sur PC, PS4 et Xbox One et ajoutera, en plus de la nouvelle Légende Loba et d'un nouveau Passe de combat, un système de quêtes, octroyant diverses récompenses alléchantes aux joueurs y prenant part. Encore une fois, de plus amples informations seront données prochainement.