Apex Legends : Les joueurs déçus de ne pas avoir de nouvelle arme, Respawn s'explique

Le 9 août prochain,. Comme toujours, du contenu sera introduit, ce qui permettra aux joueurs de découvrir, entre autres, une nouvelle Légende et plusieurs autres choses,. La dernière en date est le mitraillette C.A.R, introduite en novembre 2021, ce qui signifie que le battle royale sera resté un an sans avoir accueilli une seule arme.Bien évidemment, une partie de la communauté n'est pas très contente de voir que le roster d'armes ne sera pas amélioré, si ce n'est via la rotation avec le crafting et les largages aériens.En effet, selon les mots d'Eric Canavese, concepteur principal du jeu, l'objectif n'est pas de « fourrer du contenu dans le jeu pour cocher une liste de livraison saisonnière », mais plutôt de rendre l'expérience du battle royale aussi bonne que possible. Cela passe donc par des ajouts pertinents, qui ne viennent pas chambouler la méta tous les trois mois. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient, coûte que coûte, une nouvelle arme, sachez que Vantage, la Légende de cette saison 14, possède une fusil de sniper qui lui est propre via son ultime.Rappelons que la saison 14 d'Apex Legends, Prédation, arrivera ce mardi 9 août, avec en plus de Vantage une nouvelle version pour le Canyon des Rois, permettant de redécouvrir la carte emblématique.