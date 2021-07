Apex Legends : Les changements de Bord du Monde pour la saison Emergence présentés

Les changements de Bord du Monde pour la saison Emergence

Le retour de, la deuxième carte du battle royale, était attendu par la communauté. Il aura lieu au début de ce mois d'août, à l'occasion de l'arrivée de la saison Emergence, la dixième d'. Naturellement, comme souvent lorsqu'une carte réintègre la rotation, plusieurs changements sont implantés afin de la remettre au goût du jour. Pour que les joueurs sachent à quoi s'attendre d'ici quelques jours, EA et Respawn ont, d'ores et déjà, illustrés ces modifications sur le site officiel, en les expliquant.Le premier changement majeur est. Avec ces nouveaux bâtiments, plus nombreux également, la zone peut accueillir plus de joueurs, d'autant que le butin au sol a été augmenté., bien que le courant d'air ascensionnel ait été supprimé. De plus, avec la présence d'une rivière de lave entre le Climatiseur et le Fragment (passant donc par ce point) il sera difficile de la traverser rapidement sans prendre de dégâts. Les rotations n'en seront que plus intéressantes.L'usine de tri fait aussi peau neuve suite à son engloutissement,. Ce bâtiment, construit par Hammond en personne, a pour but d'empêcher la lave d'envahir Bord du Monde. Avec cette nouvelle zone, l'objectif des développeurs était de « remplacer la configuration relativement fluide de l'Usine de tri par un environnement propice à des combats beaucoup plus chaotiques que dans les autres zones de Bord du Monde ».Autre lieu important qui nous quitte, la Gare de triage, où les combats étaient souvent très intenses dès l'atterrissage. Le nombre de structures a été réduit, afin d'empêcher les combats qui durent.Pour ce qui est des autres changements,. Avec ces changements majeurs, de nouvelles possibilités de rotations sont donc offertes aux joueurs, notamment au niveau du Belvédère et à l'ouest. Enfin, pour conclure sur les nouveautés de la carte Bord du Monde, et notamment pour traverser la lave plus facilement,, remplaçant ainsi la mécanique des trains.Tout cela, en plus de la nouvelle arme et de Seer, nouvelle Légende, sera disponible dès le 3 août dans