Apex Legends : Les cadeaux et don de skins arrivent avec la saison 15

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs d' Apex Legends attendent depuis très longtemps plusieurs fonctionnalités, comme la cross-progression/cross-plateform, permettant de reprendre son compte et sa progression quelle quel soit la plateforme sur laquelle vous jouez. Par exemple, sur Fortnite , vous pouvez jouer sur PlayStation 4 et en vous connectant à votre compte, reprendre votre progression sur PC, sans devoir redémarrer à zéro et perdre vos skins. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible sur Apex Legends,, autre fonctionnalité assez attendue.En effet, comme l'a expliqué Respawn en amont de la sortie de cette saison,. Et le moins que nous puissions dire est que les joueurs seront particulièrement libres,. Il faudra cependant être ami avec la personne depuis au moins deux semaines pour être éligible. Votre compte doit également avoir atteint le niveau 10 et avoir appliqué la double authentification.Cependant, à l'instar des skins offerts sur Fortnite,. Vous ne pourrez pas vous rendre dans votre collection pour sélectionner un skin et l'offrir à l'un de vos amis, pour le moment. Vous pourrez toutefois offrir ce skin à des joueurs étant sur une autre plateforme.Concernant la saison 15 d'Apex Legends, elle arrivera le 1novembre 2022, tout en apportant une nouvelle carte et Catalyst, la nouvelle Légende