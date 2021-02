Apex Legends : Les caches explosives, où les trouver et comment les ouvrir ?

Ouvrir les caches explosives dans Apex Legends

Où trouver les caches explosives dans Apex Legends ?

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis le début du mois de février 2021, les joueurs d' Apex Legends peuvent découvrir une nouvelle saison et surtout une nouvelle version de la carte Canyon de Rois, comportant de nombreuses nouveautés. Parmi elles, nous retrouvons par exemple les fameuses, se trouvant à des endroits bien précis et promettant du beau loot à quiconque réussit à les ouvrir.Si vous en trouvez une, vous ne pourrez pas l'ouvrir comme une simple porte ou un simple coffre. Vous allez avoir besoin d'une grenade, quelle qu'elle soit. Thermique, explosive ou étoile à arc, ces trois éléments conviennent pour forcer la porte de ces, qui vous permettra d'obtenir un beau butin. Il n'est pas rare de voir des chargeurs dorés, autre nouveauté de cette nouvelle saison qui permet de recharger l'arme automatiquement, ou d'autres équipements et armes, pouvant être utile dans le but d'entrevoir la victoire finale.Si vous n'avez pas de grenades, vous pouvez voir et voler le contenu de ces caches grâce à la boutique de Loba.Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, les, ce qui vous permet d'en croiser au moins une par partie, à condition qu'elle n'ait pas déjà été ouverte et que vous ayez une grenade. Cependant, le nord et le sud sont les deux lieux ont nous en retrouvons le plus dans une zone limitée.Ce sont généralement des points appréciés des joueurs (ou ses alentours) faites donc attention si vous y allez dès le début de la partie, d'autres équipes pourraient être dans les parages.