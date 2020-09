Apex Legends : Leak d'un événement Halloween, avec un mode spécial

Not the kill quips, but just some fun lines for spooky month.#ApexLegends pic.twitter.com/KjoOaLYMzm — SWL (@SomeoneWhoLeaks) September 17, 2020

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme souvent, Respawn profitera d'un événement réel pour l'implanter dans son battle royale et sans grande surprise,. S'il n'a pas encore été officialisé, les datamineurs ont réussi à trouver quelques indices dans les fichiers du jeu.Ainsi, outre les nouveaux skins qui se nomment en version originale Curse of the Awaken, Forged Knight, Hallowed Spirit, Jaded Myth, et Slayers, des charmes pourront également être récupérés par les joueurs d' Apex Legends . Il est important de noter que ces skins ne devraient être disponibles que durant l'événement (via Shrugtal ). Toujours selon ce dataminer,. Il serait dorénavant appelé, mais Shrugtal n'a pas détaillé les changements.Un autre dataminer (SomeoneWhoLeaks) a quant à lui mis la main sur de nouveaux dialogues, qui pourraient être utilisésL'événement arrivera probablement durant la dernière semaine d'octobre, et sera disponible pendant deux semaines, comme la plupart des événements de ce genre. Respawn pourrait communiquer très prochainement sur le sujet.