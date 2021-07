Apex Legends : Le mode ranked en Arène sera lancé pour la saison 10

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Au début du mois de mai,, un mode opposant deux équipes de trois joueurs pour des parties intenses et nerveuses, proposant alors une expérience bien différente du battle royale que nous connaissons tous. Très vite, une partie des joueurs a apprécié, mais une chose était demandée à Respawn : un mode ranked. Celui-ci permettra dans un premier temps de retomber contre des joueurs de son niveau, et dans un second, d'avoir un objectif de progression, pour atteindre les rangs les plus hauts.Bonne nouvelle,. Ce dernier tient toutefois à rassurer les joueurs, le mode battle royale restera la priorité. « Nous venons juste de sortir le mode Arène avec la saison 9 et pour la saison 10, je peux confirmer qu'il y aura une version Classée. »Aucune information pour la saison 10 n'a pour le moment été donnée, mais nous devrions en savoir un peu plus à l'occasion de l'EA Play Live 2021, le 22 juillet. Sa sortie devrait intervenir au début du mois d'août, étant donné que les saisons d'durent environ trois mois. Outre le mode ranked et une nouvelle légende, d'autres nouveautés pourraient être introduites.En attendant, nous rappelons qu'un événement spécial sera lancé dès le 13 juillet. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans cet article