Apex Legends : Le matchmaking basé sur le niveau est bénéfique selon Respawn

Le matchmaking basé sur le niveau, ou le skill, abrégé en SBMM, semble être une option qu’apprécient les joueurs, puisque Respawn indique avoir des « preuves concrètes » de son fonctionnement et de l'impact positif que ce dernier a sur Apex Legends.

Il y a des preuves concrètes que le fait d'avoir un matchmaking basé sur le niveau dans notre jeu fait que les joueurs jouent plus, plus longtemps, augmente la rétention et les heures de jeu.

fait partie des jeux proposant, quel que soit le mode choisi (occasionnel ou ranked),. C'est-à-dire que tous les joueurs se trouvant dans la même partie possèdent un niveau plus ou moins similaire, avec un écart le plus faible possible. Si de nombreux joueurs ne sont pas partisans de ce système, Respawn explique, dans un échange avec VG247, avoir des « preuves concrètes » suite à plusieurs tests queEn effet, Chad Grenier, directeur d', a ainsi annoncé avoir effectué plusieurs essais ces derniers mois, en modifiant les paramétrages du matchmaking, pour voir quel comportement le joueur allait adopter. Ainsi, dans les régions où le matchmaking n'était pas basé sur le skill et était plutôt aléatoire,, car ces derniers affrontent plus souvent des joueurs expérimentés. Si certains persistent, nombreux sont ceux à ne pas s'investir davantage et à ne plus retourner surpar la suite. Chad Grenier conclut donc son intervention en affirmant queJason McCord, en charge de la conception, détaille lui le fait de tomber, malgré tout, sur des joueurs d'un niveau différent. Pour avoir la réponse à cela, il faut prendre en compte plusieurs variables qui impacteront le matchmaking. Ainsi,, pour ne proposer un temps d'attente trop long avant le début de la partie, ou un ping trop élevé.