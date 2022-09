Apex Legends : La Rampage aurait pu être un lance-flamme, une arme avec des balles rebondissantes a été étudiée

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Depuis plus de trois ans,réunit des millions de joueurs, notamment grâce aux nouveautés introduites à un rythme régulier. Cependant, avant d'arriver en jeu, ces nouvelles choses, que ce soit des armes, des objets ou des Légendes, sont vues et revues, dans le but de ne pas chambouler la méta et l'équilibre.Eric Canavese, concepteur senior et Devan McGuire, concepteur principal, se sont exprimés à ce sujet sur Reddit , permettant de relever quelques anecdotes intéressantes. Par exemple,. L'arme aurait pu permettre aux joueurs de « peindre » une ligne de flamme, au sol et sur les murs, brûlant les joueurs, mais Respawn a finalement jugé que cela allait trop modifier la méta.L'autre petite histoire intéressante est que. Le prototype proposait, effectivement, une arme qui voyait chacune de ses balles rebondir dans la pièce, ou l'environnement. Bien évidemment, chaque fois que la balle entrait en collision avec un objet, elle perdait en vitesse, mais cette arme n'a jamais vu le jour. Les développeurs estimaient qu'il n'était « pas juste d'être vaincu par des ennemis que l'on ne pouvait pas voir. »Néanmoins, étant donné l'intérêt porté par la communauté à ce sujet, il n'est pas impossible qu'un mode de jeu temporaire permette, un jour, de s'essayer à ces armes qui ne sont jamais sorties, ou que les développeurs partagent une vidéo pour nous montrer ce à quoi elles ressemblaient.