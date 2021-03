Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

La version Switch d'Apex Legends, développée par Panic Button, arrive ce 9 mars 2021 et proposera tout un tas de fonctionnalités, dont le cross-play, comme les autres versions du battle royale. Toutefois,Celle-ci permet pour un joueur PC, par exemple, de lancer Apex Legends sur Switch et de retrouver sa progression, comprenant entre autres ses skins et ses statistiques.C'est Chad Grenier, directeur du développement, qui l'a précisé dans un entretien avec Nintendo Life . Il affirme que Respawn travaille pour implanter cette fonctionnalité le plus vite possible, mais que plusieurs contraintes font qu'il n'est pas évident de la mettre en place. Il semblerait également qu'il faille attendre un peu, puisque Chad Grenier explique que « nous sommes loin de pouvoir offrir cela »,Toutefois, sachant que les 30 premiers niveaux du Passe de combat de cette saison 8 seront offerts à tous les joueurs qui l'achètent, alors que deux semaines de double XP sont prévues sur la plateforme,. D'autant plus que l'abonnement au Nintendo Switch Online n'est pas requis pour profiter d' Apex Legends