Apex Legends : La bande-annonce de gameplay de la saison Évasion fait le point sur les nouveautés

Une nouvelle saison s'apprête à débarquer dans Apex Legends, avec un bon nombre de nouveautés. En plus de la traditionnelle nouvelle Légende, qui sera cette fois-ci, Ash, et le Passe de combat,Nommée, cette carte est une île tropicale qui n'a cependant rien de reposant, malgré ses eaux d'un bleu magnifique. Vous aurez affaire à des animaux sauvages et des araignées qui n'hésiteront pas à vous mettre des bâtons dans les roues, en plus des autres joueurs, mais aussi une météo capricieuse,. Comme le montre le trailer, si les menaces sont trop présentes dans votre zone,, véhicules introduits il y a près d'un an avec Olympus.Concernant Ash, connue des amateurs de la licence Titanfall, elle pourra ouvrir un portail similaire à celui de Wraith, à la différence que celui-ci est unidirectionnel et vous amène à une zone cible. Son passif vous permet de retrouver un survivant en analysant une caisse de frag alors que son actif lance un piège infligeant des dégâts.Du côté de la nouvelle arme,, au choix, permettant donc de jouir d'une certaine flexibilité. D'autant qu'elle s'annonce particulièrement intéressante au corps à corps, même si son recul sera assez important, la rendant assez difficile à maîtriser.Tous ces points, et quelques skins du Passe de combat, peuvent être vus dans la bande-annonce de gameplay de la saison Évasion, qui arrivera pour rappel surce mardi 2 novembre, dans la soirée, comme toujours.