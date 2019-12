Apex Legends : L'événement Holo-Fêtes de Mirage est lancé

Apex Legends : Tous les détails de la mise à jour du 3 décembre

Annoncée, il y a quelques jours, par Respawn et Electronic Arts, la mise à jour du 3 décembre d'Apex Legends apporte une augmentation du niveau maximal en plus de nombreuses nouvelles récompenses. Bien évidemment, en plus de ces nouveautés, comprenant des charmes d'armes, de multiples problèmes, rencontrés par les joueurs, ont été corrigés. Cette mise à jour, dont vous retrouverez l'intégralité des notes ci-dessous, est, bien entendu, disponible sur PC et le sera dans les prochaines heures sur PlayStation 4 et Xbox One.