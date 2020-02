Apex Legends : L'événement de collection Piratage système arrive

Toujours soucieux du bien-être de leurs joueurs, Respawn et Electronic Arts proposeront très bientôt un nouvel événement, avec un nouveau mode de jeu, un nouvel équipement et bien entendu de nouvelles récompenses.

Détails de l'événement de collection Piratage système

Contenu de l’événement Piratage système : Mode de jeu à durée limitée - Butin fixe Revenez combattre temporairement dans le Canyon des Rois et découvrez un tout nouveau type d’équipement : le bouclier évolutif. Ce mode de jeu à durée limitée aura lieu à Bord du Monde en première semaine, puis dans le Canyon des Rois en deuxième semaine.

Système exclusif de suivi de prix d’événement avec deux skins d’arme légendaires

24 objets cosmétiques premium limités à l’événement, que vous pouvez acheter directement ou obtenir dans les packs d'événement Piratage système

Aperçu du set Héritage d’Octane Débloquez les 24 objets cosmétiques du pack Piratage système disponibles au cours de l’événement pour débloquer gratuitement le set Héritage d’Octane.



Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le GAMEWAVE. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends de

Les développeurs d'ne cessent d'ajouter des événements temporaires, dans le but de divertir sa communauté en lui proposant des choses inédites. Dès le 3 mars, les joueurs du battle royale auront la possibilité de prendre part à l', qui permettra, notamment, de retrouver la carte originale, le Canyon des Rois.Durant deux semaines, du 3 au 17 mars, un mode de jeu à durée limitée fera son arrivée dans. Du nom de, il propose une approche différente de ce dont les joueurs ont l'habitude, étant donné que suite à une défaillance du système, le même butin apparaît au même endroit, alors que le plan de vol du vaisseau et les emplacements du cercle restent identiques durant 24 heures. Les développeurs expliquent que l'objectif est « de remanier à court terme le gameplay méta et de récompenser les joueurs qui se familiarisent avec la nouvelle progression ».Un nouvel équipement fera son arrivée pour l'occasion, le. S'il est peu intéressant au début de partie, plus vous infligerez des dégâts aux joueurs n'étant pas au sol, plus il gagnera en puissance, pour devenir encore plus résistance qu'un bouclier corporel épique. Il changera de couleur en fonction de sa puissance, afin que les joueurs ne soient pas perdus. Sachez également que son évolution ne se réinitialise pas lorsque le bouclier est ramassé par un autre joueur en cours de partie.À noter que les festivités auront lieu sur la cartelors de la première semaine etlors de la seconde.Naturellement, desseront disponibles. Au nombre de 24, ces derniers seront directement disponibles à l'achat en échange de pièces Apex ou de matières premières, ou via les packs jusqu'à la fin de l'événement.Si vous souhaitez de plus amples informations à propos de l', qui aura lieu du 3 au 17 mars 2020, rendez-vous sur le site officiel . Une vidéo a également été mise en ligne, à retrouver ci-dessous.