Apex Legends : L'événement Combat ou Effroi fait son grand retour

Combat ou Effroi fait son grand retour en 2022

Retour de certains modes

Du 4 au 11 octobre Fantôme Royale sur Olympus de nuit

Du 11 au 18 octobre Course armée sur Résidences de nuit, Ville cimetière et Fragment est

Du 18 au 25 octobre Contrôle sur Siphon de lave, Baromètre et Labs de nuit

Du 25 octobre au 1er novembre Fantôme Royale sur Olympus de nuit



Nouvel événement chronométré : BRM (obtenez la balise de réapparition mobile et déployez-la afin de créer un point d’apparition temporaire pour votre équipe).

Modification de l'ordre de l’événement chronométré pour que l’événement de capture bonus soit le 3e à se déclencher. Sa récompense est également doublée (passant de 100 à 200 points).

Il est désormais possible de signaler des zones depuis l’écran d’apparition.

Le curseur est automatiquement placé sur le meilleur point d’apparition lorsque les joueurs utilisant une manette sont envoyés à l'écran d'apparition.

Les joueurs ramassent automatiquement les explosifs à côté desquels ils passent.

Les joueurs peuvent désormais utiliser des emotes sur l’écran d’intro du podium.

Hammond Labs est relocalisé sur Olympus de nuit.

Mises à jour de la composition des équipements.

Mises à jour des armes dans les équipements pour qu'elles aient les mêmes accessoires disponibles aux mêmes niveaux qu'en BR (sauf les lunettes).

Dans l’esprit d’Olympus de nuit, les armes compatibles avec les indicateurs de menace ou les viseurs les proposent de manière optionnelle dans le menu de sélection des optiques du menu de sélection d'équipement.

Signalements désactivés pour les objets de soin.

Mises à jour de la logique d’apparition qui devraient résoudre certains problèmes d’apparition rares (comme arriver à l’écran d’apparition sans point à sélectionner).

Ajustement du système d’apparition pour tenter d’éviter les instances où les joueurs apparaissent en vue d’ennemis ou trop près des ennemis.

Des skins à récupérer

Les joueurs d' Apex Legends vont pouvoir profiter d'un mois de festivités, notamment pour célébrer Halloween, avec des skins spéciaux et le retour de quelques modes de jeu appréciés. Nous aurons le droit à trois modes de jeu, répartis sur quatre semaines, avec le retour de Fantôme Royale pour Halloween, mais aussi de Contrôle.Durant quatre semaines nous pourrons profiter de certaines choses. En plus des skins, que nous détaillerons plus bas,, dont deux très appréciés des joueurs. Ils seront disponibles selon le calendrier suivant :Pour en revenir à. Comme toujours, toutes les Légendes éliminées réapparaîtront sous la forme d'un fantôme pour attaquer les joueurs encore en vie. Nous pourrons en profiter durant deux semaines, à l'ouverture et la fermeture de l'événement.Quant au mode Contrôle, plusieurs changements majeurs sont à attendre par rapport aux versions que nous avons connues ces derniers mois. La liste a été communiquée par les développeurs :Côté skins, les joueurs pourront obtenir de nombreux cosmétiques, entre le 4 octobre et 1er novembre. Un onglet spécial sera disponible dans la boutique, laquelle sera également mis à jour au fil du mois.L'événement Combat ou Effroi d'Apex Legends sera donc disponible pour tous, entre le 4 octobre et 1er novembre, sur toutes les plateformes.