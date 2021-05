Apex Legends : L'arc Bocek sera bientôt nerf

Nerf is coming soon! — David Bocek (@AmusedApricot) May 10, 2021

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Laa fait le plein de nouveautés, ce qui semble plaire à la communauté qui est de plus en plus importante, sur toutes les plateformes. Depuis quelques jours, les joueurs peuvent en effet découvrir Valkyrie, la nouvelle légende, ou encore le mode Arène, proposant autre chose que du battle royale. L'autre nouveauté importante est l'qui, malgré les apparences, est très puissant.Cette arme est dotée d'une cadence de tir relativement élevée, ce qui permet d'enchaîner les flèches, lesquelles infligent de lourds dégâts, d'autant plus que leur dispersion est quasi nulle, même en tir à la hanche, sans viser. De ce fait,, chose qui sera faite « bientôt » selon le concepteur de l'arme.David Bocek, qui a donné son nom à l'arme, a expliqué sur Twitter en réponse à Jack "NiceWigg" Martin, joueur professionnel, qu'un « nerf arrive bientôt », sans nous en dire plus. Reste à savoir quelles seront les modifications apportées, qui pourraient se concentrer sur la cadence de tir, les dégâts ou même le stack de flèches, actuellement de 48, ce qui permet de gagner de la place dans l'inventaire, d'autant plus qu'elles peuvent être ramassées.Le nerf pourrait arriver au plus tard pour la mise à jour de mi-saison. Nous vous dévoilerons bien évidemment les changements une fois qu'ils auront été communiqués par Respawn.