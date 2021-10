Apex Legends Évasion : Ash, nouvelle carte, nouvelle arme, tous les détails de la nouvelle saison

Saison Évasion, tous les détails

Ash, nouvelle Légende

Zone d'orage, la nouvelle carte

Mitraillette CAR, la nouvelle arme

Quand sort la saison Évasion ?

Les joueurs du battle royale de Respawn et Electronic Arts en ont désormais l'habitude : tous les trois mois, du contenu inédit est implanté. Parfois, celui-ci est très maigre, se contentant d'ajouter une nouvelle Légende et de modifier certaines choses en jeu, d'autres fois, comme pour cette fin d'année, les joueurs d'pourront découvrir une multitude d'ajouts. En plus de Ash, la nouvelle Légende, une quatrième carte va faire son arrivée, ainsi qu'une arme inédite. VoiciComme nous vous le disions plus haut,et elle ne sera pas inconnue aux amateurs de la licence Titanfall, qui la connaissent déjà. À la vue de ses capacités, que vous pouvez retrouver ici , Ash va très vite devenir une Légende aimée et sera sans aucun très souvent choisie., un an après Olympus.se situe sur la planète Gaea et est la plus grande carte du jeu actuellement (15 % plus grande que Bords du monde). Nous y trouverons des zones variées, bien que l'environnement général soit tropical. Plusieurs particularités font de Zone d'orage une carte unique, avec notamment les canons gravitationnels, qui remplacent les ballons. Ils sont toutefois moins intéressants puisqu'ils sont unidirectionnels, ce qui limite vos possibilités.Qui plus est, outre les autres joueurs, l'île sera très menaçante avec la présence d'animaux sauvages qui n'hésiteront pas à vous attaquer. Cependant, si vous faites le choix de les affronter, vous ne repartirez pas sans rien, si vous vous en sortez, puisque du butin sera, évidemment, à récupérer., qui trouvera son public, étant donné qu'elle s'annonce, sur le papier, assez intéressante. Pouvant être équipée de munitions légères ou lourdes, elle sera redoutable dans les combats rapprochés, mais semble être plus difficile à manier lorsque les affrontements se font à une distance plus longue. Elle est en effet impactée par un fort recul, qui pourra toutefois être maîtrisé avec une grande connaissance de l'arme.Pour le reste, en plus des différents équilibrages qui seront apportés aux Légendes, le traditionnel Passe de combat, offrant une centaine de cosmétiques, sera lui aussi de retour. Les modes Ranked en Battle Royale et Arène seront aussi remis à zéro, pour repartir à la bataille des rangs les plus élevés et montrer aux autres leur domination.La. Une imposante mise à jour sera déployée dans la soirée et le patch notes sera communiqué à ce moment-là. En attendant, vous avez jusqu'à cette date pour terminer le Passe de combat et atteindre le rang le plus haut.