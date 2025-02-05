Apex Legends en dit plus sur sa nouvelle saison, Prise de pouvoir, qui mettre la communauté en avant

EA et Respawn ont dévoilé de plus amples informations au sujet de la nouvelle saison d'Apex Legends, qui arrive dans quelques jours. La communauté devrait se retrouver au centre du jeu.
Pour célébrer le 6e anniversaire d'Apex Legends
, Respawn Entertainment et EA lancent Prise de pouvoir
, une saison qui place la communauté au cœur du jeu avec des fonctionnalités inédites et des améliorations significatives du gameplay compétitif. Celle-ci devrait être une étape importante en vue de redresser la barre et attirer de nouveaux joueurs, tout en motivant les plus anciens à revenir
.
Un focus sur l'engagement des joueurs et l'intégrité compétitive
Lors d'un dev diary, les développeurs Steven Ferreira et Evan Nikolich ont présenté les grandes lignes de l'année à venir, avec des mises à jour essentielles sur le matchmaking, la lutte contre la triche et le système classé.
Mais ce qui intéresse le plus est le contenu de la nouvelle nouvelle saison, qui intègre des défis exclusifs créés par des streamers et créateurs de contenu, permettant aux joueurs de débloquer des récompenses spéciales tout en testant leurs compétences dans des événements inédits.
Les nouveautés de la saison Prise de pouvoir
Des défis signés par la communauté
Pendant deux semaines, les créateurs de contenu prendront le contrôle des Jeux Apex en proposant des défis uniques
. En solo ou en équipe, relevez-les pour obtenir des skins d'armes légendaires et des packs Apex.
Les arsenaux : une nouvelle mécanique stratégique
Les arsenaux sont des stations d'armement visibles depuis le ciel, offrant aux joueurs l'accès à toutes les armes d'un même type de munitions
. Ce nouveau système permet d'optimiser son atterrissage et d'améliorer son équipement dès le début de la partie. Tout en accélérant encore plus le combat pour celles et ceux qui veulent de l'adrénaline dès le saut.
Une méta entièrement rééquilibrée
- Les Légendes d'assaut reçoivent deux nouvelles aptitudes : Puissance de feu accrue et Armés et dangereux, offrant plus de munitions, une maniabilité améliorée et une vitesse de rechargement optimisée après la destruction d'un bouclier.
- Toutes les armes du jeu ont été ajustées pour garantir un meilleur équilibre et offrir aux joueurs des sensations de combat plus dynamiques et percutantes.
Un accès plus compétitif aux parties classées
- Un nouveau système d'accès aux parties classées exige désormais que les joueurs accomplissent des défis spécifiques pour prouver leur talent et leur esprit d'équipe avant d'accéder aux compétitions officielles.
- Cette mise à jour vise à rendre l'expérience plus équitable et compétitive, en créant un environnement plus équilibré pour les nouveaux joueurs.
Un événement anniversaire explosif
Le mois de février est toujours spécial pour Apex Legends, puisque c'est son mois d'anniversaire
. En 2025, le battle royale fête ses six ans, et les développeurs ont vu les choses en grand.
- 36 objets légendaires à collectionner, dont un ensemble de fragments Héritage et le premier skin mythique pour la R-301.
- Retour du suivi des récompenses communautaires, où les joueurs peuvent relever des défis pour débloquer du contenu exclusif conçu par la communauté.
Le skin mythique pour la R-301 : une première dans Apex Legends
Inspiré par Wraith, ce skin mythique introduit trois niveaux de personnalisation, avec des animations uniques, de nouveaux effets visuels et sonores, et un mode Pagaille mythique Royale, où les joueurs pourront découvrir la R-301 avec trois accessoires hop-up distincts :
La saison Prise de pouvoir d'Apex Legends sera disponible dès le 11 février
- Rouge : mode agressif
- Jaune : rapidité et mobilité
- Vert : soutien et stratégie
sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. De plus amples informations seront dévoilées ces prochains jours. Quant à l'avenir à long terme, EA pourrait envisager de sortir un Apex Legends 2.0
.
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