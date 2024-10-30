Bientôt un Apex Legends 2.0 ? EA répond

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2024 à 15h50
Alors que la base de joueurs d'Apex Legends n'a jamais quasiment été aussi basse, Electronic Arts s'est exprimé sur le futur de son battle royale, en évoquant un Apex Legends 2.0.
Bientôt un Apex Legends 2.0 ? EA répond
Depuis quelques mois, Apex Legends a perdu de sa superbe, comme une multitude de jeux multijoueur, notamment du côté des battle royale. La saison 22, lancée en août, n'a pas répondu aux attentes et plusieurs questions se posent autour du futur d'Apex Legends. 

EA prévoit des changements significatifs pour relancer l'engagement des joueurs dans Apex Legends, à la suite d'une baisse d'activité et à des objectifs de revenus non atteints. Lors du dernier appel aux résultats du deuxième trimestre, le PDG Andrew Wilson a reconnu la trajectoire actuelle décevante de la franchise, mais a affirmé que la force de la marque et sa popularité mondiale permettraient à terme de rétablir sa croissance.

Apex Legends 2.0, une fausse bonne idée ?

Andrew Wilson a révélé que la saison 22, lancée début août, n'avait pas eu l'impact financier espéré. « Les changements apportés au modèle de Passe de combat n'ont pas suscité la monétisation attendue. Dans un paysage FPS compétitif où le branding, la qualité et une base de joueurs solide sont cruciaux, Apex Legends reste un pilier pour nous. Cependant, il est évident que pour stimuler la croissance et réengager notre communauté, un changement systématique est nécessaire. »
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Lors de la session de questions-réponses, EA a été interrogée sur l'opportunité de créer une version 2.0 d'Apex Legends, ce qu'une partie des joueurs réclame également, comme ont pu le faire de nombreux jeux multijoueur ces dernières années. Mais Andrew Wilson a expliqué que l'approche d'un Apex 2.0 n'était pas envisagée, citant l'historique mitigé des relances totales de free-to-play. « Dans les jeux live de grande envergure, la version 2 est rarement aussi réussie que la première. Notre priorité est de soutenir notre base mondiale en offrant des contenus innovants et créatifs saison après saison, tout en permettant aux joueurs de conserver leur progression et leurs investissements. »

Ainsi, les espoirs de voir un Apex Legends 2.0 sont ici réduits à néant, pour le moment. Electronic Arts et Respawn préfèrent travailler pour améliorer la qualité en gardant ce qui est déjà en place, plutôt qu'en remplaçant tout ce qui est disponible et en repartant à zéro. Première réponse dans quelques semaines, avec la saison 23.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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