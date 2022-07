Apex Legends dévoile Vantage, sa nouvelle Légende

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Sans surprise, hélas, puisque les développeurs d'avaient commis une petite erreur il y a peu, révélant, par mégarde, trop tôt la nouvelle Légende, Respawn a levé le voile sur, nouveau combattant des jeux d'Apex. Celle-ci s'est montrée par le biais d'une vidéo de la série Stories from the Outlands, ce qui nous permet de faire plus ample connaissance avec elle.Nous apprenons qu'elle est née d'une mère marginale sur la planète froide et désertique Págos. Toujours seule, si ce n'est accompagnée de son unique ami, Echo, Vantage, de son vrai nom Mara, va chercher à en savoir plus sur le monde à la suite du crash d'un vaisseau. Vantage est redoutable avec les armes longue distance, étant donné qu'elle manie à la perfection les fusils de précision.Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, Vantage semble rejoindre les jeux d'Apex après avoir exploré le vaisseau et s'être attiré de gros ennuis, obligeant sa mère à faire appel à une aide extérieure.. Dans la même idée, les nouveautés et le gameplay de la saison 14, nommée « Prédation » en version française, seront communiqués très vite, comme souvent. La sortie de cette nouvelle saison est programmée pour le mardi 9 août.